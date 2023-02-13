Президент України провів зустріч із міністром закордонних справ Канади

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з міністром закордонних справ Канади Мелані Жолі, яка перебуває з візитом у нашій країні.

Глава держави висловив подяку уряду Канади та всьому канадському народу за потужну підтримку й допомогу Україні під час війни.

«Високо ціную тепле ставлення вашого суспільства до українців, до наших людей, які прибули до Канади. Ви допомагаєте нам не лише на полі бою, а й підтримуєте фінансово, в енергетичній сфері. Також хочу відзначити політичну підтримку України, зокрема в Організації Об’єднаних Націй», – сказав Володимир Зеленський.

Окремо Президент відзначив відчутну оборонну допомогу, яку Канада надає Україні.

«Ваша підтримка української армії є неоціненною в ці важкі для нас часи», – наголосив Глава держави. Він також високо оцінив рішення Оттави передати нашій країні бойові танки «Леопард».

Під час переговорів Володимир Зеленський поінформував Мелані Жолі про першочергові потреби сил оборони України. Відбувся детальний обмін думками щодо подальшої взаємодії у сфері безпеки й оборони.

Президент наголосив на важливості досягнення миру, чому має сприяти імплементація десяти пунктів запропонованої Україною формули миру. Глава держави поінформував очільницю зовнішньополітичного відомства Канади про заходи, які вживаються з метою реалізації формули миру, та висловив сподівання, що канадська сторона підтримає відповідні ініціативи, зокрема проведення глобального саміту миру.

Володимир Зеленський також висловив упевненість у тому, що переважна більшість держав світу підтримає резолюцію Генеральної Асамблеї ООН, яку запропоновано ухвалити до річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Президент і міністр закордонних справ обмінялися думками щодо кроків, які необхідно здійснити, щоб прискорити відбудову звільнених від агресора регіонів, а також щодо питання розмінування територій, де велися бойові дії.

Окрему увагу було приділено необхідності притягнення до відповідальності винних у злочині агресії, а також роботі, що ведеться в цьому напрямі.

У межах зустрічі сторони обговорили питання євроатлантичної інтеграції нашої держави.