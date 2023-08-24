Президент України провів зустріч із міністром закордонних справ Туреччини 

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із міністром закордонних справ Турецької Республіки Хаканом Фіданом, який перебуває в нашій країні з візитом.

Глава держави відзначив постійну й послідовну підтримку України з боку Туреччини, а також дипломатичні зусилля її керівництва, насамперед Президента Реджепа Таїпа Ердогана, спрямовані на припинення війни та відновлення стабільності й безпеки в Чорноморському регіоні.

Володимир Зеленський подякував Туреччині за гуманітарну підтримку та сприяння звільненню українських полонених.

Глава держави наголосив на важливості звернення Президента Туреччини до учасників третього саміту міжнародної Кримської платформи.

«Ми почули дуже важливі сигнали щодо підтримки нашої територіальної цілісності та суверенітету. Важливо, що Президент Ердоган звернувся до нас зі словами, що Крим – це Україна», – сказав Володимир Зеленський.

Під час зустрічі було обговорено ризики, пов’язані з блокуванням з боку Росії чорноморського «зернового коридору».

Окрему увагу сторони приділили стану реалізації Української формули миру та підготовці до глобального саміту з її виконання.

«Туреччина стала одним із перших лідерів Формули миру. Розраховуємо на подальшу активну роль Турецької Республіки в її імплементації», – заявив Глава держави.

Зі свого боку міністр закордонних справ Турецької Республіки наголосив на непохитній підтримці з боку його країни територіальної цілісності й суверенітету України, а також на важливості Української формули миру.