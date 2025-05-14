Президент України провів зустріч із Президентом Чорногорії

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Президентом Чорногорії Яковом Мілатовичем.

Глава Української держави подякував народу Чорногорії за щиру підтримку України та нашої боротьби проти російської агресії.

Він укотре наголосив, що наша держава докладає всіх можливих зусиль для справедливого закінчення війни. Зокрема, Володимир Зеленський розповів про конструктивний діалог із Президентом США Дональдом Трампом, готовність до повного, безумовного припинення вогню та прямих переговорів із Росією на найвищому рівні.

Президенти України та Чорногорії детально обговорили позицію, яку демонструє Росія, та необхідність збільшення тиску заради миру.

Лідери також обговорили перспективи співпраці між Україною та Чорногорією в різних галузях і домовилися працювати над її розвитком.

Окрема увага – євроінтеграції України та Чорногорії. Володимир Зеленський і Яков Мілатович домовилися продовжувати обмін досвідом у цьому процесі.

Крім того, президенти узгодили графік найближчих заходів за участю лідерів країн Південно-Східної Європи.