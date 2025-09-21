Президент України провів зустріч із Президентом Казахстану в Нью-Йорку

Президент України Володимир Зеленський прибув у Нью-Йорк для участі в заходах із нагоди 80-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН, де провів зустріч із Президентом Казахстану Касимом-Жомартом Токаєвим.

Глава держави подякував за підтримку суверенітету й територіальної цілісності України. Він наголосив, що зараз ключове завдання – досягнення справедливого й тривалого миру, з надійними гарантіями безпеки.

Володимир Зеленський укотре підтвердив, що Україна готова до зустрічі на рівні лідерів, адже саме цей формат є найбільш ефективним. Утім Росія й далі висуває умови та робить усе, щоб не відбулися справжні переговори.

Президенти детально обговорили зусилля України, США, Європи та інших партнерів у світі для того, щоб закінчити війну й зупинити вбивства.

Касим-Жомарт Токаєв запевнив у повній підтримці України та наголосив, що важливо досягти миру якомога швидше.

Сторони також говорили про розвиток двосторонніх відносин, зокрема про торговельно-економічну співпрацю.

Окрема увага – зацікавленості казахстанських компаній брати участь у відновленні України, серед іншого соціальної, житлової та енергетичної інфраструктури.