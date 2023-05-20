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Робочий візит Глави держави до Японії для участі в саміті країн G7
Робочий візит Глави держави до Японії для участі в саміті країн G7

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Президент України провів зустріч із Президентом Республіки Корея

21 травня 2023 року - 09:06

Президент України провів зустріч із Президентом Республіки Корея

У межах робочого візиту до Японії для участі в саміті «Групи семи» Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Президентом Республіки Корея Юн Сок Йолем.

Глава Української держави поінформував співрозмовника про ситуацію на фронті та перебіг відбиття повномасштабної агресії Російської Федерації.

Президент України висловив подяку Республіці Корея за гуманітарну й нелетальну допомогу нашій державі, зокрема за надання машин для розмінування та захисного спорядження.

Володимир Зеленський висловив сподівання на продовження співпраці.

Було також обговорено візит української делегації до Республіки Корея, який відбувся нещодавно.

Глава Української держави відзначив високий рівень організації візиту й подякував за увагу до проектів, які презентувала перша леді України.

Сторони підтвердили домовленості, досягнуті під час перебування української делегації в Республіці Корея, й домовилися про обмін візитами делегацій.

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Робочий візит Глави держави до Японії для участі в саміті країн G7

20 травня 2023 року - 12:47
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