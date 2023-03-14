Президент України провів зустріч з американською підприємницею та меценаткою Лорен Пауелл Джобс

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Лорен Пауелл Джобс, американською підприємницею, меценаткою та власницею журналу The Atlantic. У зустрічі також взяли участь головний редактор журналу Джеффрі Голдберг та публіцистка Енн Епплбаум.

Глава держави розповів про успішну протидію російським кібератакам на початку повномасштабної війни, а також про подальше залучення українських винахідників та IT-фахівців до боротьби із загарбниками, зокрема до проектів, пов'язаних із дронами.

«Ми створили кілька технологій, і вони спрацювали на полі бою. У нас є окремі команди, які функціонують. Також спрацювало таке ноу-хау для нас, як морські дрони. Це була окрема історія, і ми мали там певний результат», – зазначив Володимир Зеленський.

Президент України також розповів про портал державних послуг «Дія» та спеціальний податковий режим для представників IT-сфери «Дія. Сіті». Він заявив, що Україна й надалі розвиватиме цифрову галузь, яка довела свою стійкість та ефективність під час російської агресії. А після війни IT-галузь допоможе швидше розвивати підприємництво, сприятиме викорененню корупції та спрощенню взаємодії між громадянами та державними інституціями.

Як наголосив Глава держави, для підготовки фахівців у сфері IT необхідно створити освітню модель, яка сприятиме появі важливих технологічних розробок для різних галузей економіки.

«Україні потрібно не просто крокувати вперед – нам треба стрибок уперед як сучасній країні. Але неможливо стрибати вперед без сучасних людей, без науковців. Звичайно, я хочу поєднати їх, створити таку атмосферу, у якій люди зможуть ділитися своїми знаннями, інформацією та творити разом», – розповів Президент.

Учасники зустрічі також обговорили питання збереження єдності світу навколо підтримки України, яка відстоює цінності свободи та демократії у війні з Росією.