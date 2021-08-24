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Президент України провів зустріч з міністром енергетики США Дженніфер Гренхольм

31 серпня 2021 року - 19:40

Президент України провів зустріч з міністром енергетики США Дженніфер Гренхольм

У межах візиту до Вашингтона Президент України Володимир Зеленський зустрівся з міністром енергетики Сполучених Штатів Америки Дженніфер Гренхольм.

Глава держави подякував Дженніфер Гренхольм за участь на чолі президентської делегації США в установчому саміті Кримської платформи та підтримку з боку американської сторони у відновленні суверенітету й територіальної цілісності України.

Під час зустрічі було обговорено актуальні питання енергетичної безпеки України та регіону.

Відбувся детальний обмін думками щодо загроз «Північного потоку – 2» для безпеки нашої держави та енергетичної безпеки у Європі. Було констатовано спільність підходів України та США щодо ризиків, які становить цей проект.

«Російський газ є найбруднішим у світі через значні викиди метану в процесі видобутку та транспортування, а також через корупцію, шантаж і маніпуляції», – зазначив Президент України.

Володимир Зеленський наголосив на важливості створення ефективних запобіжників від використання Росією газу як зброї.

У цьому контексті він відзначив важливість якнайшвидшого започаткування регулярних тристоронніх консультацій у форматі Україна – Німеччина – США з питань збереження українського транзиту та забезпечення європейської енергетичної безпеки.

Сторони детально обговорили шляхи активізації співпраці між Україною та Сполученими Штатами у сфері енергетики, протидії кліматичним змінам та «зеленої» трансформації.

«Ми свідомо обрали шлях реформ і декарбонізації енергетичної галузі», – зауважив Глава держави.

Було наголошено, що залучення США до реалізації цього амбітного плану відкриває можливості для розбудови нової якості партнерства між країнами.

Окрему увагу було приділено співпраці у сфері ядерної енергетики та реалізації проектів щодо будівництва додаткових реакторів на українських АЕС, використання малих модульних реакторів.

Президент України висловив переконання, що започаткування Стратегічного діалогу з питань енергетики та клімату між Україною та Сполученими Штатами сприятиме подальшій активізації двосторонньої співпраці й практичній реалізації спільних ініціатив і проектів.

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Візит Президента України до Сполучених Штатів Америки

31 серпня 2021 року - 09:03
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У межах робочого візиту Володимира Зеленського до США підписано документи в енергетичній сфері

У присутності Президента України Володимира Зеленського, який перебуває у Сполучених Штатах Америки з робочим візитом, підписано два документи в енергетичній галузі.