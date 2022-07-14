Президент України провів зустріч з міністром внутрішніх справ

Президент Володимир Зеленський зустрівся з міністром внутрішніх справ України Денисом Монастирським, який повернувся з Вінниці.

Очільник МВС доповів Главі держави про наслідки ракетних обстрілів міста російською армією.

Внаслідок злочинних дій агресора у Вінниці загинуло 23 людей, серед яких три дитини. У заклади охорони здоров'я звернулося 197 постраждалих. 4 особи залишаються в розшуку як зниклі безвісти.

Денис Монастирський також доповів Президентові й про обстріли Миколаєва, де внаслідок чотирьох влучань у навчальний корпус педагогічного університету травмовано двох осіб. Ще чотири влучання зафіксовані в семиповерховий корпус Національного університету кораблебудування.

«Росія поводиться як держава-терорист, стріляючи по цивільному населенню. Ми робитимемо все, щоб знайти й покарати тих, хто віддає злочинні накази, і тих, хто їх виконує», – наголосив Володимир Зеленський.

Президент і міністр внутрішніх справ обговорили безпекові питання, зокрема запровадження номера 112 як єдиної системи допомоги громадянам, впровадження системи біометричної ідентифікації та верифікації за відбитками пальців і розпізнання облич, що має забезпечити якнайшвидше розкриття злочинів та створення безпечного середовища для громадян.

Окрему увагу приділили запровадженню Єдиного реєстру зброї з повноцінним функціоналом, що здатний вивести взаємодію громадян та органів поліції на якісно новий рівень у справі цивілізованого легального обігу зброї в Україні.