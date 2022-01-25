Президент України провів зустріч з міністром закордонних справ, ЄС та співробітництва Іспанії

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з міністром закордонних справ, ЄС та співробітництва Іспанії Хосе Мануелем Альбаресом Буено.

Глава держави приділив особливу увагу питанню розвитку безпекової ситуації навколо України, а також окремо ознайомив очільника зовнішньополітичного відомства Іспанії з ініціативами української сторони щодо активізації переговорного процесу в межах Нормандського формату. Президент наголосив на важливості підтримки з боку європейських партнерів курсу нашої держави на деескалацію та досягнення миру.

Володимир Зеленський також зробив акцент на важливості й актуальності зміцнення оборонної підтримки нашої держави.

«Важливо, щоб ЄС, кожна його держава-член підтримували нас сьогодні у зміцненні обороноздатності української армії», – сказав він.

Глава держави відзначив солідарність Іспанії щодо підтримки суверенітету й територіальної цілісності України.

Президент також наголосив на нагальності подальшого активного й результативного поступу нашої країни шляхом європейської та євроатлантичної інтеграції.

«Розраховую на підтримку з боку Іспанії перспективи нашого членства в Європейському Союзі», – зазначив Володимир Зеленський.

Під час зустрічі Глава держави акцентував на тому факті, що візит Хосе Мануеля Альбареса Буено відбувається у дні відзначення 30-річчя встановлення дипломатичних відносин між двома країнами, і запросив Голову уряду Іспанії відвідати Київ з візитом у поточному році.