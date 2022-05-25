Президент України провів зустріч з Прем’єр-міністром Фінляндії

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Прем’єр-міністром Фінляндії Санною Марін, яка вперше відвідує Україну.

Глава держави відзначив важливість візитів іноземних високопосадовців до нашої країни.

«Це дуже важливі безпосередні сигнали підтримки, насамперед українського народу, наших людей, які бачать, що вони не наодинці зі складними викликами сьогодення», – наголосив він.

Володимир Зеленський подякував уряду та народу Фінляндії за підтримку. Зокрема, за п’ять пакетів оборонної допомоги, санкції проти Російської Федерації, а також за фінансову та гуманітарну допомогу.

Глава держави наголосив на необхідності якнайшвидшого запровадження чергового, шостого пакету санкцій проти Росії з боку ЄС. Окремо були обговорені ключові елементи розвитку санкційної політики демократичної спільноти щодо агресора.

Президент зазначив, що дуже важливою є підтримка з боку Фінляндії майбутнього членства України у Європейському Союзі та необхідних уже зараз рішень ЄС для реалізації цієї мети.

Володимир Зеленський відзначив важливість відвідання Санною Марін Ірпеня та Бучі.

«Було вкрай важко дивитися на все те, що Росія зробила з цими містами. Дуже багато людей загинуло. Та водночас викликає захоплення героїчний дух українського народу, який б’ється за свою свободу та за всю Європу», – розповіла Прем'єр-міністр Фінляндії.

Санна Марін наголосила, що її країна і народ сьогодні чудово розуміють українців, зважаючи на свій історичний досвід.

Президент України також поінформував Прем’єр-міністра Фінляндії про розпочату комплексну роботу з планування відбудови нашої держави після перемоги. Володимир Зеленський відзначив, що народ України розраховує на активну участь Фінляндії в цьому процесі та запросив взяти під свій патронат український регіон, місто чи галузь для післявоєнного відновлення.