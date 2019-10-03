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Звернення Президента України Володимира Зеленського
Звернення Президента України Володимира Зеленського

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Офіційний візит Президента України до Латвійської Республіки
Офіційний візит Президента України до Латвійської Республіки

16 жовтня 2019 року - 12:17

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Президент України провів зустріч з Прем’єр-міністром Латвії

16 жовтня 2019 року - 16:41

Президент України провів зустріч з Прем’єр-міністром Латвії

Під час офіційного візиту до Латвії Президент України Володимир Зеленський провів переговори з Прем’єр-міністром Латвійської Республіки Кріш’янісом Каріньшем.

Глава держави подякував Прем’єр-міністру Латвії за послідовну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України й позицію щодо санкцій проти Росії.

«Для нас дуже важливий цей візит. Сьогодні наш пріоритет – припинення війни. І дуже важливо, щоб у нас була допомога Європи, наших друзів, які спільно й чесно нас підтримують», – зазначив Володимир Зеленський.

На переговорах було відзначено поступове зростання обсягів двосторонньої торгівлі між країнами та наявність можливостей для подальшого розвитку економічної співпраці.

Сторони домовилися забезпечити подальшу активну роботу в рамках Міжурядової українсько-латвійської комісії з економічного, промислового та науково-технічного співробітництва.

Володимир Зеленський поінформував латвійську сторону про кроки української влади, здійснені з метою поліпшення умов ведення бізнесу в Україні, та можливості для інвестицій.

Президент України також відзначив актуальність залучення подальшої експертної допомоги Латвії, використання латвійського досвіду для реалізації реформ у нашій країні у відповідності до Угоди про асоціацію з Євросоюзом. Окрему увагу приділили покращенню української медицини.

Кріш’яніс Каріньш підтримав Україну у питаннях «Північного потоку – 2», наголосивши, що Латвія на всіх майданчиках виступала проти цього проекту.

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Офіційний візит Президента України до Латвійської Республіки

16 жовтня 2019 року - 12:17
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