Президент України провів зустріч з Прем’єр-міністром Латвії

Під час офіційного візиту до Латвії Президент України Володимир Зеленський провів переговори з Прем’єр-міністром Латвійської Республіки Кріш’янісом Каріньшем.

Глава держави подякував Прем’єр-міністру Латвії за послідовну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України й позицію щодо санкцій проти Росії.

«Для нас дуже важливий цей візит. Сьогодні наш пріоритет – припинення війни. І дуже важливо, щоб у нас була допомога Європи, наших друзів, які спільно й чесно нас підтримують», – зазначив Володимир Зеленський.

На переговорах було відзначено поступове зростання обсягів двосторонньої торгівлі між країнами та наявність можливостей для подальшого розвитку економічної співпраці.

Сторони домовилися забезпечити подальшу активну роботу в рамках Міжурядової українсько-латвійської комісії з економічного, промислового та науково-технічного співробітництва.

Володимир Зеленський поінформував латвійську сторону про кроки української влади, здійснені з метою поліпшення умов ведення бізнесу в Україні, та можливості для інвестицій.

Президент України також відзначив актуальність залучення подальшої експертної допомоги Латвії, використання латвійського досвіду для реалізації реформ у нашій країні у відповідності до Угоди про асоціацію з Євросоюзом. Окрему увагу приділили покращенню української медицини.

Кріш’яніс Каріньш підтримав Україну у питаннях «Північного потоку – 2», наголосивши, що Латвія на всіх майданчиках виступала проти цього проекту.