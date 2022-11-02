Президент України провів зустріч з Президентом Греції

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з Президентом Грецької Республіки Катеріною Сакелларопулу, яка перебуває в нашій країні з візитом.

Глава держави подякував Президенту Греції за візит, який відбувається в той час, коли і українці, і всі європейці потребують максимальної єдності та взаємодії.

Володимир Зеленський зазначив, що сьогоднішні переговори були змістовними й важливими для обох країн.

«Я можу відзначити, що ми справді працюємо разом з грецькою стороною для того, щоб якнайшвидше закінчити цю війну, закінчити російську злочинну агресію й повернути нормальне життя Україні. Саме з цією метою ми розвиваємо нашу співпрацю в оборонній, політичній, економічній, гуманітарній сферах», – сказав Глава Української держави під час спілкування з представниками ЗМІ за результатами переговорів з Катеріною Сакелларопулу в Києві.

Президент України поінформував співрозмовницю про ситуацію на фронті й розповів про роль озброєння, наданого Грецією для захисту українців. Володимир Зеленський подякував Грецькій Республіці за передачу нашій країні партії БМП-1.

«Ми обговорили можливості Греції й надалі допомагати Україні, відновленню нашої територіальної цілісності», – сказав він.

Володимир Зеленський наголосив, що звільнення української землі від російських окупантів поверне безпеку й тим районам, де традиційно проживає грецька спільнота.

«Україна стала домівкою для понад 100 тисяч греків. Більшість міст і сіл – домівки грецької спільноти на українській землі – вщент зруйновані російськими терористами», – зазначив Глава держави.

Президент наголосив на важливості повернення справедливості всім родинам українських греків, які втратили своїх близьких через російську агресію.

«Усі російські вбивці, усі російські кати мають бути притягнуті до відповідальності за скоєні ними злочини. І я вірю, що Греція братиме активну участь у міжнародних зусиллях, спрямованих на створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України і спеціального міжнародного компенсаційного механізму, який забезпечить відшкодування Росією збитків, завданих цією війною», – сказав він.

Президенти України та Греції обговорили санкційну політику, зокрема підготовку дев'ятого пакету санкцій ЄС проти Росії, який має дати потужну відповідь агресору за терор.

Лідери двох держав також зупинилися на проблемі енергетичної загрози, яку свідомо створила РФ для України та всієї Європи.

«Антиєвропейська політика цієї держави має бути покарана, бо зараз на нашому континенті немає жодної родини, яка не відчула б на собі наслідки російського енергетичного шантажу», – переконаний Володимир Зеленський.

Він зазначив, що під час зустрічі з Катеріною Сакелларопулу було приділено увагу й питанням відбудови України після бойових дій.

«Я поінформував пані Президента про наш план швидкого відновлення, про основні потреби у відбудові, які є вже зараз. Сподіваюся, що зможемо налагодити дієву співпрацю з Грецією у сфері відбудови», – сказав Глава держави.

Президент розповів, що під час зустрічі порушив питання визнання Грецькою Республікою Голодомору актом геноциду українського народу.

Зі свого боку Катеріна Сакелларопулу зазначила, що її сьогоднішній візит свідчить про підтримку України.

«Коли ми говоримо про демократію, європейські цінності, то Європейський Союз і міжнародна спільнота мають підтримувати ці цінності й захищати їх. Ми з першого дня на вашому боці. Ми підтримуємо вашу рішучість захистити вашу територіальну цілісність і будемо підтримувати вас стільки, скільки буде потрібно», – зауважила Президент Греції.

Катеріна Сакелларопулу наголосила на необхідності відновлення територіальної цілісності України в міжнародно визнаних кордонах.

«Ми ніколи не визнаємо незаконного приєднання регіонів України до держави, яка напала на вас», – сказала вона.

Президент зазначила, що Греція засуджує російську агресію, внаслідок якої гинуть українці та завдається шкода інфраструктурі. Вона наголосила, що Росія має відповісти за ці злочини.

За словами Катеріни Сакелларопулу, Греція підтримує санкційну політику проти РФ і євроатлантичні прагнення України.