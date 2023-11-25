Президент України провів зустріч зі спікерами та представниками парламентів іноземних держав

Президент України Володимир Зеленський зустрівся зі спікерами та представниками парламентів іноземних країн, які перебувають в Україні з візитом. У зустрічі взяли участь: голова Сенату Бельгії Стефані Д’Оз, голова Сенату Ірландії Джеррі Баттімер, Спікер Парламенту Фінляндії Юссі Халла-ахо, голова Сенату Чехії Мілош Вистрчіл, голова Палати депутатів Чехії Маркета Пекарова Адамова, Президент Парламентської асамблеї НАТО, депутат Сейму Польщі Міхал Щерба, голова Комісії із закордонних справ Парламенту Естонії Марко Міхкельсон, голова Комітету у закордонних справах Сейму Польщі Павел Коваль.

Вітаючи іноземних парламентарів, Глава держави подякував їм за відвідання Києва в цей особливий день, коли українці вшановують 90-ті роковини Голодомору-геноциду 1932–1933 років.

«Для нас велика честь, що сьогодні ви знайшли можливість приїхати до нас і розділити з Україною цей особливий історичний день», – сказав Володимир Зеленський.

Президент України подякував кожній країні за непохитну політичну, оборонну, економічну та гуманітарну допомогу нашій державі з початку повномасштабного вторгнення.

«Вдячні народам ваших країн за підтримку та солідарність з Україною. Бажаємо вам миру, процвітання. І щоб ви ніколи не проходили через такі випробування, через які зараз проходить Україна», – наголосив Глава держави.

Окремо Володимир Зеленський висловив подяку парламентам Бельгії, Естонії, Ірландії, Польщі, Фінляндії та Чехії за визнання Голодомору геноцидом українського народу на національному рівні.

«Це надзвичайно важливо для відновлення історичної справедливості. Це чіткий сигнал агресору: справедливе покарання за всі минулі та нинішні злочини неминуче», – зазначив Президент.

Він поінформував спікерів і депутатів про ефективність започаткованої нашою державою гуманітарної ініціативи «Зерно з України» й подякував урядам країн-партнерів за підтримку цієї програми та участь у її другому саміті.

«Український народ як ніхто інший знає, що таке складні виклики та як важко їх долати. Тому Україна готова допомагати іншим, зокрема своєю програмою «Зерно з України». Вдячні вам за підтримку цієї та інших важливих українських ініціатив», – сказав Володимир Зеленський.

Під час зустрічі також було обговорено можливі шляхи посилення міжнародної підтримки нашої держави, зокрема в контексті європейської інтеграції та наближення вступу до ЄС.