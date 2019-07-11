Президент України провів зустріч зі Вселенським Патріархом

У Стамбулі, на Фанарі відбулася зустріч Президента України Володимира Зеленського та Вселенського Патріарха Варфоломія І.

Вселенський Патріарх укотре підтвердив підтримку територіальної цілісності та суверенітету України.

Володимир Зеленський подякував Вселенському Патріарху за підтримку України.

«Наша спільна цінність – життя людини. І це головне для мене, особливо зараз, коли я став Президентом України. Влада не повинна втручатися у церковні справи, я захищатиму незалежність церкви», – наголосив Глава держави.

Також у програмі візиту Президента України до Туреччини – відвідання храму Святого Георгія, розташованого на території Вселенської Патріархії.