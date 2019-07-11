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Звернення Президента України Володимира Зеленського щодо посилення люстрації
Звернення Президента України Володимира Зеленського щодо посилення люстрації

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Офіційний візит Президента України до Туреччини
Офіційний візит Президента України до Туреччини

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Президент України провів зустріч зі Вселенським Патріархом

8 серпня 2019 року - 15:37

Президент України провів зустріч зі Вселенським Патріархом

У Стамбулі, на Фанарі відбулася зустріч Президента України Володимира Зеленського та Вселенського Патріарха Варфоломія І.

Вселенський Патріарх укотре підтвердив підтримку територіальної цілісності та суверенітету України.

Володимир Зеленський подякував Вселенському Патріарху за підтримку України.

«Наша спільна цінність – життя людини. І це головне для мене, особливо зараз, коли я став Президентом України. Влада не повинна втручатися у церковні справи, я захищатиму незалежність церкви», – наголосив Глава держави.

Також у програмі візиту Президента України до Туреччини – відвідання храму Святого Георгія, розташованого на території Вселенської Патріархії.

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Офіційний візит Президента України до Туреччини

7 серпня 2019 року - 14:32
Офіційна церемонія зустрічі Президента України Володимира Зеленського та Президента Турецької Республіки Реджепа Таїпа Ердогана, Анкара, 7 серпня 2019 року Зустріч Президента України Володимира Зеленського та Вселенського Патріарха Варфоломія І, Стамбул, 8 серпня 2019 року
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