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Виступ Президента України Володимира Зеленського на загальних дебатах 75-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН
Виступ Президента України Володимира Зеленського на загальних дебатах 75-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН

23 вересня 2020 року - 22:48

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Президент України розпочав робочу поїздку на Закарпаття

24 вересня 2020 року - 19:55

Володимир Зеленський зустрівся з українською громадою Словаччини: Вдячний вам за внесок у збереження нашої історії, культури та мови за межами батьківщини

24 вересня 2020 року - 18:16

Володимир Зеленський зустрівся з Головою Національної ради Словацької Республіки

24 вересня 2020 року - 16:37

Президент України зустрівся з Прем’єр-міністром Словацької Республіки Ігорем Матовичем

24 вересня 2020 року - 15:09

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Офіційний візит Президента України до Словацької Республіки
Офіційний візит Президента України до Словацької Республіки

24 вересня 2020 року - 10:47

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Президент України розпочав робочу поїздку на Закарпаття

24 вересня 2020 року - 19:55

Розпочалася дводенна робоча поїздка Президента України Володимира Зеленського до Закарпатської області.

Глава держави проінспектує перебіг реконструкції автомобільного пункту пропуску на державному кордоні та ознайомиться з проектом відновлення Міжнародного аеропорту «Ужгород».

Також Президент огляне капітальний ремонт медичного закладу та ознайомиться зі станом реалізації Національної програми «Велике будівництво» на Закарпатті.

Володимир Зеленський візьме участь у представленні проекту Стратегії розвитку Закарпатської області до 2027 року.

Глава держави побуває на місцевому виробництві та проведе зустріч з представниками провідних компаній Закарпаття.

Крім того, запланований огляд Президентом об’єктів культурної сфери та пам’яток архітектури у регіоні, які можуть бути привабливими для туристів.

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