Президент України – Спецпредставнику Ірану про розслідування авіакатастрофи літака МАУ: Ми маємо забезпечити справедливість

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч зі Спеціальним представником Президента Республіки Іран Мохаммадом Есламі, котрий прибув до Києва для обговорення деталей розслідування збиття літака «Міжнародних авіаліній України», яке сталося 8 січня у Тегерані.

Глава Української держави констатував, що в питанні з’ясування обставин трагедії іранська сторона дотрималася більшості домовленостей.

«Усе, про що ми говорили з Президентом Ірану, здебільшого було виконано», – сказав Володимир Зеленський.

Він зазначив, що йдеться про допуск до роботи в Тегерані 45 українських фахівців, швидку ідентифікацію тіл громадян України та їхнє повернення.

Глава держави окремо акцентував увагу на необхідності забезпечення подальшого ефективного розслідування авіакатастрофи.

Володимир Зеленський обговорив зі Спеціальним представником Президента Ірану питання передачі Україні для розшифровки бортових самописців українського літака. Він підкреслив, що Україна має необхідні технічні можливості та досвідчених фахівців для належного виконання цієї роботи.

Очікується прибуття групи представників Ірану, які ознайомляться з технічними можливостями України для розшифровки «чорних скриньок». Сторони погодилися, що всі залишки літака, які збереглися після катастрофи, мають бути повернені в Україну.

Також піднімалося питання компенсації близьким і рідним загиблих в авіакатастрофі та створення спільної слідчої групи.

«Ми вже ніколи не зможемо повернути батьків, дітей, рідних їхнім родинам. Єдине, що ми можемо їм дати, – це справедливість. А справедливість полягає у правді. Я обіцяв рідним і близьким загиблих, я обіцяв народу України, що істину буде встановлено. Ми маємо знати, що сталося», – наголосив Володимир Зеленський.

Генеральний прокурор України Руслан Рябошапка зазначив, що потрібно забезпечити співпрацю відповідних органів двох країн для ефективного розслідування.

Сторони висловили співчуття у зв’язку із загибеллю громадян України та Ірану.