Президент України та Емір Держави Катар обговорили зусилля для повернення українських дітей, яких викрала Росія

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Еміром Держави Катар шейхом Тамімом бін Хамадом Аль Тані.

Глава держави подякував за допомогу в поверненні українських дітей, яких викрала Росія. Президент зазначив, що Україна цінує солідарність і щиру увагу до наших дітей.

Володимир Зеленський запросив Катар узяти участь у саміті, який Україна разом із Канадою організовує у Нью-Йорку. Він буде присвячений українським дітям та зусиллям для їх повернення. Глава держави наголосив, що для України важливо, щоб Катар був представлений.

Крім того, лідери обговорили програму Генеральної Асамблеї ООН, скоординували контакти й домовилися бути на зв’язку.

Президент подякував Державі Катар за підтримку суверенітету й територіальної цілісності нашої країни та запевнив у рівноцінній підтримці з боку України.