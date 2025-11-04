Володимир Зеленський та Александр Вучич обговорили євроінтеграцію і співпрацю у сфері безпеки

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Сербії Александром Вучичем.

Лідери обговорили європейську інтеграцію України та Сербії. Є речі, у яких країни можуть допомогти одна одній.

Також ішлося про можливості для співпраці у сфері безпеки в регіоні. Обидві держави однаково в цьому зацікавлені та працюватимуть.

Також Володимир Зеленський і Александр Вучич обговорили міжнародну адженду на найближчий час. Лідери домовилися підтримувати контакт і координуватися надалі.