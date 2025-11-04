Президент:

Доручив збільшити фінансування корпусів на ключових напрямках, обговорив це з командуванням – звернення Президента
4 листопада 2025 року - 19:43

Фундація Олени Зеленської надала гуманітарну допомогу вже понад 600 великим прийомним родинам

5 листопада 2025 року - 18:51

Президент прийняв вірчі грамоти від послів Великої Британії, Нової Зеландії, Чилі та Сомалі

5 листопада 2025 року - 18:38

Володимир Зеленський та Александр Вучич обговорили євроінтеграцію і співпрацю у сфері безпеки

5 листопада 2025 року - 18:10

Володимир Зеленський і Гітанас Наусєда обговорили енергетичну підтримку України

5 листопада 2025 року - 17:51

Президент прийняв вірчі грамоти від послів Великої Британії, Нової Зеландії, Чилі та Сомалі
5 листопада 2025 року - 18:37

Володимир Зеленський та Александр Вучич обговорили євроінтеграцію і співпрацю у сфері безпеки

5 листопада 2025 року - 18:10

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Сербії Александром Вучичем. 

Лідери обговорили європейську інтеграцію України та Сербії. Є речі, у яких країни можуть допомогти одна одній. 

Також ішлося про можливості для співпраці у сфері безпеки в регіоні. Обидві держави однаково в цьому зацікавлені та працюватимуть. 

Також Володимир Зеленський і Александр Вучич обговорили міжнародну адженду на найближчий час. Лідери домовилися підтримувати контакт і координуватися надалі.

