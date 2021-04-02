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Президент України та Емір Катару обговорили перспективи розширення торговельно-економічного та інвестиційного співробітництва

5 квітня 2021 року - 13:50

Президент України та Емір Катару обговорили перспективи розширення торговельно-економічного та інвестиційного співробітництва

У межах офіційного візиту до Держави Катар Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Еміром Катару Тамімом бін Хамадом Аль Тані.

Під час розмови сторони обговорили ключові питання двостороннього порядку денного, взаємодію в межах міжнародних організацій та актуальну міжнародну й регіональну проблематику.

Співрозмовники відзначили важливість підтримки високої динаміки політичного діалогу, необхідність нарощування обсягів двосторонньої торгівлі та подальшої активізації інвестиційного співробітництва. Сторони приділили окрему увагу перспективам співпраці у сферах енергетики, продовольчої безпеки, інфраструктури та військово-технічної співпраці й зупинилися на конкретних спільних проектах, які вже реалізуються.

Володимир Зеленський зазначив, що Україна продовжить експорт аграрної продукції до Катару.

«Україна розглядає Державу Катар як одного з ключових партнерів у регіоні Затоки та має всі можливості повністю забезпечити продовольчу безпеку Катару», – наголосив Глава Української держави.

Під час зустрічі йшлося про залучення інвестицій з Катару у розбудову інфраструктурних об’єктів в Україні, зокрема будівництво доріг і мостів. Президент України розповів Еміру Держави Катар про реалізацію проекту «Велике будівництво».

«Сподіваюся, що катарські компанії долучаться до проектів «Великого будівництва» вже цього року», – сказав Володимир Зеленський.

Також наголошувалося на важливості розширення проектів концесії українських портів.

У сфері енергетики сторони обговорили перспективи будівництва LNG-терміналу та диверсифікації джерел енергопостачання.

Зі свого боку Тамім бін Хамад Аль Тані наголосив на бажанні та готовності катарської сторони до подальшого розвитку всього спектру взаємовигідного співробітництва з Україною.

Крім того, обговорили протидію поширенню коронавірусу та мінімізацію його негативного впливу. Володимир Зеленський подякував Еміру Держави Катар за надану у 2020 році гуманітарну допомогу Україні для боротьби з COVID-19. Сторони домовилися про подальшу співпрацю у цій сфері.

Володимир Зеленський запросив Еміра Катару відвідати Україну у зручний для нього час.

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Офіційний візит Президента України до Держави Катар

5 квітня 2021 року - 11:28
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