У Берліні Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Федеральним канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом, Президентом Франції Емманюелем Макроном і Прем’єр-міністром Великої Британії Енді Бернемом.

Глава держави подякував канцлеру Німеччини за організацію зустрічі Коаліції охочих.

Лідери обговорили ключові питання та потреби України. Насамперед – протидію російським «шахедам» і ракетам, захист енергетики та інфраструктури, зимові пакети підтримки, гарантії безпеки та дипломатію.

«Важливо, щоб сьогоднішня зустріч Коаліції охочих і двосторонні зустрічі з лідерами були результативними. Підтримки буде більше. Дякую всім, хто допомагає», – наголосив Володимир Зеленський.