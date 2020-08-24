Президент України та Федеральний президент Республіки Австрія взяли участь в українсько-австрійському бізнес-форумі

У межах офіційного візиту до Республіки Австрія Президент України Володимир Зеленський разом з Федеральним Президентом Австрії Александром Ван дер Белленом взяли участь в українсько-австрійському бізнес-форумі у Федеральній палаті економіки Австрії.

«Для нас важлива кожна деталь, для нас важлива кожна компанія. Я хотів би, щоб колись усі компанії, які тут представлені, й ті компанії, які є в Австрії, з’явилися в Україні», – сказав Глава Української держави у своєму виступі.

Володимир Зеленський закликав до активізації двосторонньої торговельно-економічної співпраці та відзначив історії успіху австрійських компаній в Україні.

«Сьогодні в Україні відкрите небувале вікно можливостей, і я щиро запрошую вас долучатися й творити історію разом», – зазначив він.

Президент України закликав учасників зустрічі взяти участь у реалізації проектів Національної програми «Велике будівництво» та відродження культурно-архітектурної спадщини.

Особливо цікавими для них мають стати сфери, у яких австрійські компанії володіють сучасними технологіями та передовим досвідом: банківський і страховий сектори, енергетика та деревообробна галузь, автодорожня та гірськолижна інфраструктура, зокрема в Карпатському регіоні.

Федеральний президент Австрії наголосив, що австрійський бізнес представлений в усіх країнах Східної Європи.

«Нас пов’язує давня інтенсивна економічна співпраця. 200 філій австрійських компаній існують в Україні. Вдячний усім компаніям, які бажають знайти місце на українському ринку», – зазначив Александр Ван дер Беллен.

Під час відкритого діалогу керівники австрійських компаній поділилися з президентами планами започаткування та розширення своєї присутності в Україні в таких сферах, як фінанси, нерухомість, легка промисловість, охорона здоров’я, органічне сільське господарство.

У форумі також взяли участь Міністр розвитку громад та територій України, голова української частини Українсько-австрійської змішаної комісії з питань торговельно-економічних зв’язків Олексій Чернишов та президент Торгово-промислової палати України Геннадій Чижиков, які ознайомили учасників заходу з новими інвестиційними можливостями в Україні.

Олексій Чернишов детально розповів про реформу децентралізації та вигоди для українських громад від неї. Він запевнив австрійських інвесторів у тому, що Міністерство розвитку громад та територій робитиме все необхідне, щоб гарантувати їхню ефективну співпрацю у регіонах і захистити інвестиції.

Геннадій Чижиков зазначив, що понад 50% інвестицій Австрії – це інновації та промисловість. Решта бізнесменів інвестує у фінансову сферу та ритейл.

«Для України розвиток роботи з Австрією, залучення інновацій та інвестицій завжди були пріоритетними. Український бізнес, українські люди завжди дуже позитивно ставилися до Австрії. Австрійські компанії приносять в Україну європейські методи, стандарти, передові ноу-хау», – сказав Геннадій Чижиков.

Він зауважив, що понад 72% електроенергії в Австрії виробляється з відновлюваних джерел, і для України було б дуже добре переймати досвід у цій важливій сфері.

«Важливий обмін досвідом у веденні лісового господарства, і це також можливості для співпраці. Ми готові поділитися досвідом у сфері інформаційних технологій», – зазначив президент Торгово-промислової палати України.

Представники австрійського бізнесу розповіли про основні напрямки інвестицій в українську економіку.

Зокрема, генеральний директор компанії Austrian Agricultural Cluster Герман Візер наголосив на важливості інвестицій у розвиток аграрного сектору. Він запропонував створити в Україні технічну сільськогосподарську школу для молодих фермерів.

«В Україні є земля з прекрасними ресурсами. Йдеться про те, щоб ви могли переробляти сільськогосподарські продукти на високоякісну продукцію і мали можливість експортувати її у світі», – наголосив Герман Візер.

Він закликав Президента України долучитися до реалізації цього проекту.

Також австрійський бізнес зацікавлений у втіленні інфраструктурних проектів в Україні. Спільні проекти у сфері дорожньої інфраструктури дадуть змогу, зокрема, знизити рівень смертності на українських автошляхах. Також обговорено проект імплементації системи дорожнього збору з метою фінансування будівництва доріг в Україні.

Представники австрійського бізнесу закликали розвивати спільні логістичні проекти. Також вони наголосили на важливості полегшення ведення бізнесу в Україні та розвитку системи «єдиних вікон».

Генеральний директор компанії Kronospan GmbH Давид Бреннер закликав вирішити проблемні питання деревообробки в Україні та унормувати законодавчі питання щодо експорту деревини.

«Ми сподіваємося, що ця реформа буде проведена з великим успіхом», – наголосив він.

За словами Давида Бреннера, в Україні необхідно продовжити боротьбу з нелегальною вирубкою лісів.

Голова наглядової ради Raiffeisen Bank International AG Йоганн Штробль зауважив, що банк активно працює на українському ринку.

«Ми дуже пишаємося тим, що в ці важкі часи працюємо в рамках державної програми кредитування «Доступні кредити 5-7-9%». Підтримка держави в цьому плані є дуже важливою», – зазначив він.

Йоганн Штробль наголосив, що банк особливо зацікавлений у стабільності роботи на українському ринку.

«Ті структурні заходи, яких вжито в Україні останнім часом, є просто зразковими. У такі важкі часи вдалося узгодити всі питання з МВФ і підтримувати плідні відносини», – сказав голова наглядової ради Raiffeisen Bank International AG.

Він особливо відзначив реформу юстиції, яка втілюється в Україні.

Представники австрійського бізнесу порушили питання реагування на виклики сьогодення. Особливу увагу, на їхню думку, варто приділити мінімізації впливу пандемії COVID-19 на двосторонні торговельні відносини.

Австрійські підприємці висловили подяку Володимиру Зеленському за створення стабільних умов для роботи в Україні.