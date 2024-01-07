Президент України та Король Бахрейну провели першу в історії двосторонніх відносин розмову

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Королем Бахрейну Хамадом бін Ісою аль-Халіфою.

Володимир Зеленський відзначив, що це перша розмова між лідерами двох держав за всю історію двосторонніх відносин, а торік відбувся перший візит міністра закордонних справ Бахрейну аз-Заяні до України.

«Сподіваюся, що встановлення контактів на найвищому рівні відкриє нову сторінку в українсько-бахрейнських відносинах», – зауважив Глава держави.

Президент України та Король Бахрейну обговорили питання двосторонньої взаємодії, глобальну продовольчу безпеку та підтримку Української формули миру.

Володимир Зеленський подякував за участь представника Бахрейну в попередніх зустрічах радників із питань національної безпеки та політичних радників лідерів держав щодо імплементації Української формули миру й запросив взяти участь у наступному заході, який відбудеться цього місяця в Давосі.

Окремо Глава держави розповів про заходи, яких вживає Україна для підтримки безперешкодного експорту зернових Чорним морем і забезпечення таким чином глобальної продовольчої стабільності.