Президент України та перша леді зустрілися зі Вселенським Патріархом Варфоломієм

Під час робочого візиту до Турецької Республіки Президент України Володимир Зеленський разом з дружиною Оленою взяли участь у молебні за Україну та оглянули Патріарший храм Святого Георгія. Після цього Глава держави та перша леді зустрілися з Його Всесвятістю Вселенським Патріархом Варфоломієм.

Патріарх подякував за візит президентського подружжя до Матері-церкви, який, за його словами, «приносить велику радість», і зазначив, що втішений тим, що в Україні поступово настає мир.

Глава держави висловив подяку Його Всесвятості за беззастережну особисту підтримку суверенітету й територіальної цілісності України, нашої незалежності, а також за всю підтримку, яку Патріарх надає Україні.

«Вдячний за все, що ви зробили й робите для України. Для нас важлива така підтримка на шляху до миру. Україна – тепла й привітна. Ми всі будемо дуже раді вашому приїзду, це буде дуже важливий візит для України», – зазначив Володимир Зеленський.

Патріарх зауважив, що буде радий відвідати Україну, коли епідемічна ситуація стабілізується. Сторони розглянули 30-ту річницю незалежності України як можливу дату візиту.

Володимир Зеленський повідомив, що під час зустрічі віч-на-віч з Його Всесвятістю було детально обговорено ситуацію на Донбасі.

«Хоч складно, але є кроки вперед. До вашого приїзду в нас буде можливість просунутися на шляху до миру. І головне – про полонених: на Донбасі, в Криму і в Росії – дуже хочеться, щоб вони повернулися додому», – наголосив Президент.

«Бажаю цього від усього серця. Щоб припинився біль сімей, чиї родичі в полоні», – зазначив Його Всесвятість.

Співрозмовники обговорили подальші кроки щодо зміцнення взаємодії України та Вселенського Патріархату.

Патріарх Варфоломій вручив пам’ятні подарунки президентському подружжю.

Це вже другий візит Президента Володимира Зеленського до Вселенського Патріархату.