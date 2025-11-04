Президент України та Прем’єр-міністерка Японії обговорили оборонне співробітництво, ППО та допомогу українській енергетиці

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Прем’єр-міністеркою Японії Санае Такаїчі й привітав її з початком роботи на посаді.

Глава держави подякував Японії за повагу до сміливості українців, незмінну допомогу Україні й принциповість протягом усього часу від початку російського вторгнення.

Україна та Японія однаково розуміють, які небезпеки несе російська війна для всіх у світі. Лідери обговорили можливості об’єднати зусилля, щоб було більше безпеки та розвитку для обох народів і регіонів.

Володимир Зеленський відзначив готовність обох країн працювати разом, щоб розвивати найбільш сильні технології для захисту життя, зважаючи на зміни та виклики, які принесла ця війна. Президент поінформував про наміри України розвивати контрольований експорт зброї і будувати міцні партнерства для спільного виробництва сучасних озброєнь, здатних захистити партнерів від загроз.

Також Глава держави розповів про потребу України у зміцненні ППО для захисту життя у містах та енергетичної інфраструктури, яка є найпершою мішенню для Росії. Володимир Зеленський зазначив, що дуже цінує готовність Японії та Санае Такаїчі допомогти в енергетичній сфері відповідним обладнанням, що допоможе українським містам і громадам цієї зими.

Україна також зацікавлена у збільшенні співпраці з Японією для відбудови та відновлення.

Окрема увага – дипломатичній роботі. Президент розповів про дипломатичну ситуацію та можливості для ефективного тиску на Росію заради примусу її до реальної дипломатії та закінчення війни.

Володимир Зеленський запросив Санае Такаїчі відвідати Україну. Глава держави впевнений, що Україна та Японія мають більші можливості для розширення співпраці, і сподівається на спільні результати.