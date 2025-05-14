Президент України та Прем’єр-міністр Австралії обговорили додатковий санкційний тиск на Росію 

У Римі Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Премʼєр-міністром Австралії Ентоні Албенізі, під час якої обговорили оборонну підтримку України, співпрацю в межах коаліції охочих та збільшення тиску на Росію.

Володимир Зеленський іще раз привітав Ентоні Албенізі з перемогою на виборах і подякував Австралії, усьому австралійському народові за підтримку України.

Глава держави поінформував про перемовини в Стамбулі та наголосив на тому, що зараз Росія робить усе, щоб іще більше затягнути війну та вбивства.

Володимир Зеленський зазначив, що Україна координує свої зусилля з Президентом США Дональдом Трампом і послідовно підтримує американські пропозиції.

Лідери обговорили, які саме санкції можуть примусити Росію припинити висувати умови для безумовного припинення вогню, а також координацію кроків із партнерами.

«Добре, що ми маємо союзників із різних континентів. Разом ми справді можемо наблизити нинішню ситуацію до миру, чинячи тиск на Росію. І ми дуже вдячні за санкції», – сказав Глава держави.

Окремо йшлося про оборонну підтримку. Премʼєр-міністр Австралії повідомив, що танки Abrams уже прямують до України, а загальна сума наданої допомоги становить 1,5 млрд дол.

«Російська незаконна агресія має бути зупинена, і ми чітко та однозначно стоїмо на боці України. Звісно, ми також закликаємо до миру й наполягаємо, що саме Україна має визначати своє майбутнє», – наголосив Ентоні Албенізі.

Президент і Прем’єр-міністр також обговорили можливу участь Австралії в коаліції охочих і гарантуванні безпеки для України після досягнення справедливого й тривалого миру.

