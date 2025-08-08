Президент України та Прем’єр-міністр Чехії скоординували кроки для досягнення миру

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Прем’єр-міністром Чехії Петром Фіалою.

Глава держави поінформував про всі нещодавні контакти та зусилля, спрямовані на те, щоб забезпечити припинення вбивств і встановлення реального миру. Президент зазначив: відбулося багато контактів на різних рівнях. Усі об’єднані розумінням того, що війну треба закінчити й напрацювати спільну європейську позицію щодо кожного важливого безпекового аспекту.

Володимир Зеленський наголосив, що США налаштовані досягти припинення вогню. Це важливий перший крок. Адже достойний, надійний, тривалий мир може бути тільки результатом спільних конструктивних дій.

Глава держави подякував Чехії за всю надану Україні підтримку, зокрема за ініціативу із забезпечення українських воїнів артилерією. Президент наголосив, що це допомогло врятувати багато життів і зміцнити позиції України.