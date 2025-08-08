Президент:

Всіх об’єднує усвідомлення, що є можливість досягти як мінімум припинення вогню, і все залежить від правильного тиску на Росію – звернення Президента

8 серпня 2025 року - 20:23

ностанні новини

Володимир Зеленський провів розмову із Сирілом Рамафосою

8 серпня 2025 року - 20:38

Президент України та Прем’єр-міністр Чехії скоординували кроки для досягнення миру

8 серпня 2025 року - 20:28

8 серпня 2025 року - 20:21

Володимир Зеленський і Едгарс Рінкевичс обговорили дипломатичну роботу для досягнення миру та підтримку України на шляху до вступу в ЄС

8 серпня 2025 року - 16:13

Робоча поїздка Президента України на Сумщину
Робоча поїздка Президента України на Сумщину

6 серпня 2025 року - 17:55

8 серпня 2025 року - 20:28

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Прем’єр-міністром Чехії Петром Фіалою.

Глава держави поінформував про всі нещодавні контакти та зусилля, спрямовані на те, щоб забезпечити припинення вбивств і встановлення реального миру. Президент зазначив: відбулося багато контактів на різних рівнях. Усі об’єднані розумінням того, що війну треба закінчити й напрацювати спільну європейську позицію щодо кожного важливого безпекового аспекту.

Володимир Зеленський наголосив, що США налаштовані досягти припинення вогню. Це важливий перший крок. Адже достойний, надійний, тривалий мир може бути тільки результатом спільних конструктивних дій.

Глава держави подякував Чехії за всю надану Україні підтримку, зокрема за ініціативу із забезпечення українських воїнів артилерією. Президент наголосив, що це допомогло врятувати багато життів і зміцнити позиції України.

