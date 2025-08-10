Президент України та Прем’єр-міністр Канади узгодили спільну позицію та скоординували наступні кроки

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Прем’єр-міністром Канади Марком Карні.

Глава держави подякував за підтримку України та українців і готовність працювати разом заради справедливого та надійного миру.

Президент поінформував про всі деталі дипломатичної роботи та постійну комунікацію з партнерами. Триває узгодження спільних рішень, координація наступних кроків та обговорення можливих форматів зустрічей найближчим часом.

Володимир Зеленський поділився українським баченням того, якими є справжні наміри та задуми Росії. Лідери однаково розуміють, що росіяни хочуть лише виграти час, а не закінчити війну. Зокрема, про це свідчать ситуація на полі бою та російські удари по цивільних обʼєктах і людях.

Лідери мають спільну позицію: без України не можна ухвалювати жодних рішень, що стосуються її майбутнього. Також не може бути жодних рішень без чітких і дієвих гарантій безпеки. Допоки цього немає, санкції проти Росії мають працювати та постійно посилюватися. Цей вплив повинен зберігатися.

Президент України і Прем’єр-міністр Канади також узгодили подальші контакти з партнерами.