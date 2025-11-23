Президент:

Розмова з американськими представниками є, і є сигнали, що команда Президента Трампа чує нас – звернення Президента України
23 листопада 2025 року - 21:35

ностанні новини

Президент України та Прем’єр-міністр Норвегії обговорили дипломатичну ситуацію і двосторонню співпрацю

24 листопада 2025 року - 15:19

Володимир Зеленський провів окремі розмови з президентами Фінляндії, Литви та Європейської ради

24 листопада 2025 року - 13:28

Важливо відстоювати принципи, на яких заснована Європа: кордони не можна змінювати силою і агресор має заплатити за війну – Президент

24 листопада 2025 року - 13:21

Звернення Президента до учасників парламентського саміту міжнародної Кримської платформи

24 листопада 2025 року - 13:04

Президент і перша леді вшанували пам’ять жертв Голодомору 1932–1933 років та жертв масових штучних голодів 1921–1922 й 1946–1947 років
22 листопада 2025 року - 13:33

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере.

Глава держави подякував за поради та підтримку з боку Норвегії.

Лідери обговорили дипломатичну ситуацію і двосторонню співпрацю.

Володимир Зеленський розповів про перші результати роботи радників у Женеві. Зараз українська делегація повертається додому й увечері представить повноцінну доповідь щодо перебігу переговорів і ключових акцентів партнерів. За підсумками доповідей будуть визначені подальші кроки й таймінг.

Також під час розмови йшлося про продовження координації між Європою та іншими партнерами у світі. Президент наголосив, що Україна розраховує на досягнення потрібних результатів і вдячна всім, хто допомагає.

