Президент України та Прем’єр-міністр Норвегії обговорили дипломатичну ситуацію і двосторонню співпрацю

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере.

Глава держави подякував за поради та підтримку з боку Норвегії.

Лідери обговорили дипломатичну ситуацію і двосторонню співпрацю.

Володимир Зеленський розповів про перші результати роботи радників у Женеві. Зараз українська делегація повертається додому й увечері представить повноцінну доповідь щодо перебігу переговорів і ключових акцентів партнерів. За підсумками доповідей будуть визначені подальші кроки й таймінг.

Також під час розмови йшлося про продовження координації між Європою та іншими партнерами у світі. Президент наголосив, що Україна розраховує на досягнення потрібних результатів і вдячна всім, хто допомагає.