Президент України та Прем’єр-міністр Норвегії обговорили постачання для ППО та роботу над розвитком антибалістичних спроможностей Європи

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере.

Глава держави подякував за підтримку та слова співчуття у зв’язку із загибеллю українців від російської масованої атаки напередодні.

«Двадцять три людини були вбиті російськими ракетами та дронами, ще 151 людина поранена. Важливо, що Україна не наодинці, коли Росія завдає таких терористичних ударів», – зазначив Володимир Зеленський.

Лідери обговорили постачання для української ППО. Важливо, що Норвегія готова допомагати в цьому питанні.

Окрема увага – роботі над тим, щоб Європа мала свої антибалістичні спроможності.

«Це наше спільне завдання маємо виконати повністю та забезпечити Європі власну достатньо сильну систему для захисту від балістичних загроз. Коли Європа буде захищеною від балістики, це додасть упевненості не просто комусь одному на нашому континенті, а реально всім європейцям», – наголосив Глава держави.

Президент України та Прем’єр-міністр Норвегії обговорили й підготовку до зустрічей найближчим часом – будуть спеціальні формати.