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Президент України та президент МОК обговорили Олімпіаду у Токіо та кандидата на проведення наступних ігор

11 вересня 2021 року - 22:04

Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі у Києві привітав президента Міжнародного олімпійського комітету Томаса Баха з проведенням надзвичайно безпечних та успішних Олімпійських ігор. Співрозмовники відзначили видатні результати українських спортсменів.

Володимир Зеленський подякував Томасу Баху за довготривалу підтримку українського спорту.

Глава держави поінформував президента МОК про те, що Україна має намір стати господарем зимових Олімпійських ігор і тому вступить у фазу діалогу з Міжнародним олімпійським комітетом і якнайшвидше направить делегацію до штаб-квартири МОК у Лозанні.

Томас Бах привітав цю ініціативу, «враховуючи чудові спортивні традиції України, а також побачивши надзвичайно вражаючу презентацію сучасної спортивної інфраструктури країни».

Україна завжди була опорою олімпійського руху, і президент МОК привітав довгострокову спортивну стратегію нашої держави щодо залучення населення та отримання користі від цінностей спорту.

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