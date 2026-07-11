Президент України та Президентка Єврокомісії підписали документ, який став першим кроком до Drone Deal

У Києві Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн, під час якої лідери підписали документ, що став першим кроком до Drone Deal.

Глава держави подякував Урсулі фон дер Ляєн та всім європейським партнерам за підтримку України від початку повномасштабної війни. Президент окремо відзначив рекордну фінансову, політичну, оборонну допомогу України з боку Євросоюзу.

«Це також і наша українська та європейська налаштованість пройти увесь шлях до повноцінного вступу України в Євросоюз. Сьогодні в Європі усі погоджуються – ми заслуговуємо бути повноцінним членом ЄС», – наголосив Володимир Зеленський.

Лідери детально говорили про роботу над відкриттям ще чотирьох переговорних кластерів та необхідність схвалення 21-го пакету санкцій Євросоюзу. За словами Урсули фон дер Ляєн, Єврокомісія підтримає процес відкриття наступних переговорних кластерів для України.

«Я впевнений, що ми завдяки спільному тиску, завдяки нашій співпраці з Європою, з Америкою, завдяки нашим людям точно досягнемо миру. І будемо у мирі разом, разом в об’єднаній, сильній Європі», – сказав Глава держави.

Окрема увага – оборонній співпраці та підготовці Drone Deal. Президенти підписали Лист про наміри щодо стратегічного оборонно-промислового партнерства між Україною та Єврокомісією.

«Сьогодні є і перший документ в основі Drone Deal – великої оборонної угоди між Україною та Євросоюзом – це історичний крок у наших відносинах. Далі ми очікуємо фінансової підтримки від ЄС для нашої антибалістичної програми, яку ми започаткували позавчора у Франції», – зазначив Президент України.

Урсула фон дер Ляєн зауважила, що Україна та Євросоюз посилять оборонне співробітництво, що, зокрема, дасть можливість збільшити виробництво дронів.

«Ми не тільки розробляємо нове покоління систем дронів разом, але ми також будемо виробляти їх швидше, ніж будь-коли раніше, і щоб Україна отримала все необхідне зараз, а Європа мала всі спроможності, які їй знадобляться завтра», – наголосила Президентка Єврокомісії.

Вона повідомила про виділення ще 1 мільярда євро у межах кредиту Євросоюзу на 90 мільярдів євро на виробництво дронів. Раніше з цього пакета на відповідний напрям щодо дронів вже було виділено 4 мільярди євро.

Володимир Зеленський та Урсула фон дер Ляєн також обговорили підготовку України до зими, де незмінним пріоритетом залишається енергетичний сектор. Президентка Єврокомісії наголосила, що ЄК продовжить підтримувати енергетику та зміцнювати інфраструктуру України.