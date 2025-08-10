Президент України та Спадкоємний принц Саудівської Аравії обговорили дипломатичні зусилля для досягнення миру та реалізацію спільних проєктів

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову зі Спадкоємним принцом Саудівської Аравії Мухаммадом бін Салманом Аль Саудом.

Глава держави подякував Мухаммаду бін Салману Аль Сауду за підтримку України та українського народу.

Володимир Зеленський поінформував про дипломатичну роботу для закінчення війни й телефонні розмови з лідерами країн-партнерів. Президент України зазначив, що зараз настав момент, коли є реальний шанс досягти миру. Глава держави наголосив, що забезпечення чесного та стійкого миру й гарантованої безпеки важливе для України та кожної європейської країни. Адже це війна, яка триває в Україні – країні, що розташована на Європейському континенті.

Президент України та Спадкоємний принц Саудівської Аравії мають спільну позицію щодо небезпеки будь-яких рішень, ухвалених без України та Європи. Володимир Зеленський подякував Мухаммаду бін Салману Аль Сауду за підтримку й готовність докласти зусиль заради миру. Лідери домовилися, що команди України та Саудівської Аравії координуватимуть усі необхідні кроки.

Сторони також обговорили реалізацію спільних проєктів, які додадуть сили обом країнам. Президент України та Спадкоємний принц Саудівської Аравії домовилися, що відповідні команди працюватимуть над узгодженням усіх необхідних деталей.