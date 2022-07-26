Президент України: У час повномасштабного вторгнення Росії необхідно приділяти особливу увагу важливим сторінкам нашого державотворення 

Україна відзначатиме всі важливі дати, пов’язані з історією нашої країни, адже у час повномасштабної російської агресії варто приділяти особливу увагу важливим сторінкам державотворення. Про це Президент Володимир Зеленський сказав під час зустрічі з представниками ЗМІ за підсумками переговорів з Президентом Республіки Гватемала Алехандро Джамматтеі Файа.

Глава держави зазначив, що Україна нікому не збирається віддавати жодної частинки історії великого народу й великої держави.

«Попри те, що є війна, ми точно будемо відзначати всі важливі дати для нашої держави. Так, через безпекові умови – не дуже гучно, не можемо собі дозволити, бо гроші сьогодні йдуть на фронт. Але ці дати обов’язково будуть у нашому календарі, в нашій пам’яті, для наших дітей. Ми повинні робити це обов’язково», – сказав Володимир Зеленський.

Президент наголосив, що важливо подолати російський наратив щодо історії української державності.

«День Державності, День Хрещення Київської Русі – це велика історія нашого великого народу. І не просто так не можна зламати сьогодні нашу державу: історія незламності нашої держави – це не один рік і не один день. Ця історія – тисячолітня. Тому боремося й тому точно переможемо», – сказав він.

Володимир Зеленський також наголосив, що Україна планує відзначати цьогоріч День Незалежності. За його словами, програма заходів до цієї дати не розголошується з міркувань безпеки.