Президент України у відеозверненні поставив низку запитань кандидатам на посаду канцлера Німеччини

Президент України Володимир Зеленський взяв участь у панельній дискусії на тему: «Роль Німеччини у світі», організованій Мюнхенською безпековою конференцією (MSC), під час якої звернувся до кандидатів на посаду Федерального канцлера Німеччини.

У відеозверненні до учасників дискусії Глава держави наголосив: 26 вересня стане важливим днем не лише для них, а й для України.

«Вибори до Бундестагу мають значення для нас, адже Німеччина – це наш ключовий партнер. Це важлива сторона Нормандського формату й наш союзник на шляху до європейської спільноти», – зазначив Президент і додав, що саме тому бачення майбутнього Федерального канцлера політики щодо України є вкрай важливим для нього особисто.

Тож Володимир Зеленський звернувся до кандидатів з низкою запитань.

«Чи згодні ви, що європейський проект не буде завершеним і повноцінним без України? Чи згодні ви, що шлях України до Європи має бути дорогою з двостороннім рухом? Від Революції Гідності, коли сотні українців віддали свої життя за європейський вибір, минуло сім років. Чи не втомилась Європа так довго ховатися від питання членства України в ЄС? І чи не настав час від дипломатичних уникань перейти до чітких відповідей, умов, кроків і строків?» – поцікавився Президент.

Також Володимир Зеленський нагадав, що нині до державних кордонів України стягнуто близько 100 тисяч російських військових. У цій ситуації всі європейські лідери підтримують надання нашій країні належних безпекових гарантій, але водночас Україна не є членом НАТО.

«Тож якщо ми не в НАТО, про які саме безпекові гарантії йдеться?» – також запитав він.

Крім того, Глава Української держави поцікавився думкою кожного з кандидатів щодо підтримки проекту «Північний потік – 2», зокрема чи зміцнює він європейську безпеку, чи сприяє єдності континенту й чи є цей проект пасткою для України та всієї Європи.

«Як ви гадаєте, анексія Росією Криму та війна на сході України, понад 14 тисяч загиблих у війні на Донбасі та півтора мільйона людей, які змушені покинути власні домівки, – все це є достатніми причинами, щоб не розглядати всерйоз ідею відновлення самітів ЄС – Росія до відновлення територіальної цілісності України?» – запитав насамкінець Президент та подякував за чесні відповіді.

Участь у дискусії взяли голова Християнсько-демократичного союзу (ХДС), прем’єр-міністр федеральної землі Північний Рейн-Вестфалія Армін Лашет, віце-канцлер – федеральний міністр фінансів Німеччини (Соціал-демократична партія Німеччини, СДПН) Олаф Шольц та співголова партії Союз 90/Зелені Анналена Бербок.

Учасники заходу давали відповіді на ключові питання, які хвилюють міжнародну спільноту: якою має бути роль Німеччини у світі, яких наслідків очікувати для її міжнародної та безпекової політики в контексті трансатлантичних відносин та за їхніми межами.

