Президент України в Берліні зустрівся з Прем'єр-міністром федеральної землі Північний Рейн-Вестфалія, головою партії ХДС

У межах робочого візиту до Німеччини Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з Прем’єр-міністром федеральної землі Північний Рейн-Вестфалія, головою Християнсько-демократичного союзу Арміном Лашетом.

Кандидат на посаду канцлера від блоку ХДС/ХСС подякував Главі Української держави за візит у представництво федеральної землі Північний Рейн-Вестфалія в Берліні відразу після прильоту до Німеччини. Він зазначив, що Президент України був першим іноземним лідером, який привітав його з обранням новим головою ХДС.

Володимир Зеленський подякував за теплий прийом і наголосив, що найголовнішим для нього є дружні відносини між Україною та Німеччиною.

Президент зауважив, що Німеччина є важливим партнером України та висловив сподівання, що Федеральний уряд продовжить політику підтримки України.

«Для України важливо, щоб наступний Федеральний уряд продовжив політику підтримки України в питанні відновлення суверенітету й територіальної цілісності, сприяв єдності ЄС щодо європейської інтеграції та членства України в НАТО», – зазначив він.

Володимир Зеленський зауважив, що понад 60% українців підтримують вступ України до ЄС. На зустрічі було відзначено, що під час Революції Гідності українці продемонстрували відданість європейським цінностям та готовність їх відстоювати.

Глава держави поінформував про безпекову ситуацію в регіоні, передусім у контексті концентрації російських військ та озброєння вздовж українського державного кордону.

Також було наголошено на важливості активізації переговорного процесу для досягнення миру на Донбасі в межах Нормандського формату та Мінського процесу.

Окрему увагу співрозмовники приділили питанню «Північного потоку – 2». Президент України наголосив, що його введення в експлуатацію становить пряму загрозу енергетичній безпеці країн ЄС.

Володимир Зеленський та Армін Лашет обмінялися думками щодо подальшого розвитку торговельно-економічного співробітництва та налагодження ще більш тісного партнерства.

«Німеччина є одним з найважливіших торговельних та інвестиційних партнерів України», – зауважив Глава Української держави.

Крім того, сторони обговорили питання боротьби з пандемією коронавірусної хвороби COVID-19. Володимир Зеленський наголосив на важливості подальшої практичної підтримки з боку Європейського Союзу, зокрема Німеччини, у забезпеченні вакцинами населення України.