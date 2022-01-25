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Президент України в телефонній розмові з Президентом Словаччини обговорив взаємодію в безпековій сфері

4 лютого 2022 року - 14:24

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Словацької Республіки Зузаною Чапутовою.

Глава держави подякував за незмінну солідарність Словаччини щодо підтримки суверенітету й територіальної цілісності України.

Співрозмовники обмінялися думками щодо безпекової ситуації навколо нашої держави. Володимир Зеленський поінформував про ініціативи української сторони стосовно активізації переговорного процесу в межах Нормандського формату та виконання Мінських домовленостей.

Лідери торкнулися питання взаємодії між Україною та Словаччиною у безпековій сфері.

Президент України високо оцінив підтримку з боку Словаччини європейських та євроатлантичних прагнень нашої держави.

Окрему увагу під час розмови було приділено питанням енергетичної безпеки.

«На тлі безпекових ризиків, пов'язаних з будівництвом «Північного потоку – 2», важливою є тісна взаємодія України й Словаччини з метою посилення безпеки енергопостачання», – наголосив Володимир Зеленський.

Було домовлено провести переговори на рівні профільних відомств стосовно збільшення гарантованих потужностей для транспортування природного газу на постійній основі в напрямку Словаччина – Україна.

Співрозмовники також обмінялися думками щодо ситуації з COVID-19 в Україні та Словаччині й заходів з протидії поширенню пандемії.

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