Президент України: Важливо, щоб не просто закінчилася війна, а з найменшими втратами людей, з поверненням наших територій

Зустріч радників «Нормандської четвірки», що відбулася 11 вересня, була дуже важливою, без неї неможлива зустріч у Нормандському форматі на найвищому рівні, а отже, неможливе й просування до припинення війни на сході України. На цьому наголосив Президент Володимир Зеленський, відповідаючи на запитання представників ЗМІ за результатами зустрічі з Федеральним президентом Австрії Александром Ван дер Белленом у Відні.

«Для нас важливо, щоб не просто закінчилась війна, а з найменшими втратами людей, з поверненням наших територій. Бажано найближчим часом закінчити цю війну, повернути людей додому й повернути наші території», – зазначив Глава Української держави.

Він наголосив, що у війні, яку починала не Україна, загинуло 14 тис. наших громадян. Тому досягнення сталого та всеосяжного режиму припинення вогню на Донбасі з 27 липня, про яке було домовлено в межах Тристоронньої контактної групи, є одним з головних пунктів перемовин. Завдяки цим домовленостям шість тижнів поспіль Україна не мала бойових втрат.

«Без припинення вогню не може бути жодного діалогу, ніякого просування далі по «Мінську» не може бути», – зауважив Володимир Зеленський.

За його словами, на сьомому тижні режиму тиші загинув український військовий, тому була скликана термінова зустріч радників лідерів «Нормандської четвірки», на якій сторони підтвердили домовленості щодо дотримання режиму припинення вогню.

«Ми не віримо, що не буде провокацій, але ми робимо все, щоб не було загиблих», – зазначив Президент України.

Також він зауважив, що на зустрічі радників обговорювалися нові ділянки розмінування, що теж надзвичайно важливо, адже через підриви на вибухових пристроях гинуть люди. Крім того, порушувалося питання відкриття нових контрольних пунктів в’їзду/виїзду (КПВВ) на лінії розмежування, а також наступних точок розведення сил і засобів на Донбасі.

Володимир Зеленський відзначив прогрес у питанні доступу представників Міжнародного комітету Червоного Хреста на тимчасово окуповану територію, що обговорювалося на саміті «Нормандської четвірки» у грудні 2019 року в Парижі. На його переконання, це дуже важливо для просування у напрямку звільнення українських полонених, оскільки допоможе з’ясувати, де саме перебувають українці.

«Є багато речей, які проговорили, багато питань, які підняли, але не вирішили. А повинні вирішити чи мати хоча б генеральні домовленості, щоб відбулася вже зустріч лідерів (країн «Нормандської четвірки». – Ред.). Не можу обіцяти, але вірю й сподіваюся, що буде ще одна зустріч радників, після якої повинна бути зустріч лідерів «Нормандської четвірки». Принаймні, наскільки мені відомо, всі лідери підтверджують готовність до зустрічі», – сказав Президент.

Відповідаючи на запитання журналіста про те, які стосунки склалися в нього з Президентом РФ Володимиром Путіним, Володимир Зеленський зазначив: «На жаль, ми втратили значення цього слова. Втратили після того, як Росія анексувала незаконно Крим і почалася війна на сході країни».

Він констатував, що раніше між Україною та Росією були прекрасні дружні стосунки, але не сьогодні, коли через бойові дії загинуло близько 14 тисяч людей, а Донбас і Крим окуповані.

«Але хочу сказати відверто: ми почали говорити», – додав Президент України.

За його словами, початок цього діалогу вже дав результат – встановлення режиму тиші на Донбасі, майже повна відсутність бойових втрат.

«І ми все ж таки змогли повернути 140 полонених додому. Я вважаю, що це і є початок діалогу. А щодо стосунків, мені здається, нам ще дуже-дуже рано говорити», – резюмував Глава Української держави.