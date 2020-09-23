Президент України відвідав у лікарні курсанта, пораненого внаслідок катастрофи літака Ан-26 поблизу Чугуєва

У Харкові Президент України Володимир Зеленський відвідав курсанта льотного факультету Харківського національного університету Повітряних сил ім. Івана Кожедуба 20-річного В’ячеслава Золочевського, який отримав поранення внаслідок катастрофи військового літака Ан-26 напередодні ввечері поблизу Чугуєва.

Глава держави прибув до Військово-медичного клінічного центру Північного регіону, куди госпіталізовано пораненого курсанта.

Начальник Центру Едуард Хорошун повідомив Президентові, що стан постраждалого – середньої тяжкості. Однак попри це військовий перебуває у свідомості.

В'ячеслав розповів Володимиру Зеленському, що все сталося дуже швидко, й було незрозуміло, що відбувається. За його словами, курсанти та екіпаж були знайомі і вже літали разом.

Президент поцікавився, чи мають лікарі та постраждалий усе необхідне для надання медичної допомоги.

«Ми бажаємо тобі якнайшвидшого одужання», – сказав Володимир Зеленський, звертаючись до пораненого.

Також Глава держави поспілкувався з матір'ю курсанта Іриною та висловив їй слова підтримки. У разі потреби їм буде надана вся необхідна допомога.

Курсант Харківського національного університету Повітряних сил ім. Івана Кожедуба В’ячеслав Золочевський – єдиний, хто вижив у катастрофі військового літака Ан-26, що сталася під час планових навчальних польотів 25 вересня 2020 року поблизу м. Чугуєва Харківської області. На борту літака було 20 курсантів і сім членів екіпажу.