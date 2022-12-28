Президент України виступив зі щорічним Посланням до Верховної Ради та вручив державні нагороди українським захисникам

Президент Володимир Зеленський виступив зі щорічним Посланням до Верховної Ради про внутрішнє і зовнішнє становище України.

З трибуни парламенту Глава держави наголосив, що цьогоріч завдяки Україні світ повірив, що цінності дають силу, та переконався, що тиранія програє, а свобода обов’язково стане переможцем.

«Саме Україна об’єднала Європейський Союз. Виявилося, що це можливо! І тепер Європа захищає себе. Європа долає кризи. І це – попри колосальні ресурси, кинуті Росією на те, щоб зламати наш континент», – зазначив він.

За словами Президента, зараз світ зацікавлений у тому, що ще Україна може дати йому та Європі.

«Україна зцементовує Євросоюз і весь вільний світ боротьбою за свободу й мир. Це – наш головний здобуток у зовнішній політиці за рік, що минає», – заявив Глава держави.

Володимир Зеленський акцентував, що більшість громадян у країнах Європейського Союзу підтримала ідею приєднання України до ЄС, тож настає час для початку переговорів щодо членства нашої держави у Євросоюзі.

Він закликав подякувати українським воїнам, які здобувають для України мир і які є надією мільйонів людей на життя, надією Європи на спокій, а світу – на те, що час імперій минув.

Президент зазначив, що українській армії вдалося звільнити від російської окупації понад 1800 міст і сіл. Глава держави зауважив, що світ допомагає Україні, зокрема надаючи передову зброю.

«Ще рік тому здавалося неможливим, що в нашої держави будуть системи ППО Patriot. Але тепер маємо й таку домовленість. Дякую нашим стратегічним партнерам! Це особливий знак довіри до України. Це справжнє союзництво зі Сполученими Штатами Америки. Ми досягли цього», – наголосив Володимир Зеленський.

Водночас Президент висловив переконання: настане час, коли бренди української зброї так само цікавитимуть світ.

«Ми здатні виробляти свої ракети, свої морські дрони, бронетехніку, авіатехніку та інші види озброєння. Ми вже це робимо», – сказав він.

Щоб досягти всіх поставлених цілей і реалізувати всі можливості України, Президент закликав зберігати єдність суспільства попри будь-які особисті емоції й інтереси.

Задля зміцнення безпеки, на думку Володимира Зеленського, Україна має постійно шукати нових друзів та альянси, нове зростання для економіки й суспільства.

Зокрема, за його словами, Українська держава повинна стати лідером у розвитку сучасної «зеленої» енергетики, що дасть змогу створити децентралізовану енергосистему, яку не можна буде зруйнувати ракетними ударами.

Також, на переконання Глави держави, Україна має стати лідером у цифровій трансформації держави й суспільства: завершити тотальну цифровізацію всіх дозволів і державних послуг та почати поширювати позитивний досвід у світі, що допоможе нашій країні забезпечити нові альянси, нові політичні та економічні зв’язки, зокрема з державами Африки та іншими країнами Глобального Півдня.

Крім того, Україна буде лідером глобальних зусиль із гарантування продовольчої безпеки світу. Цьому сприятиме реалізація експортної зернової ініціативи та програми «Зерно з України» (Grain from Ukraine), які вже повернули світу життєво необхідну продовольчу стабільність і дали змогу зберегти мільйони робочих місць для українців, констатував Президент.

Ще один важливий безпековий елемент, за словами Глави держави, – це бізнес і податки. Володимир Зеленський подякував кожному й кожній, хто підтримує функціонування свого бізнесу, дає робочі місця та сплачує податки. Він наголосив, що фінансування Збройних Сил України – це передусім внутрішній ресурс від податків українців, мит, облігацій та інших подібних джерел.

«Звичайно, наявна податкова система не влаштовує ані тих, хто сплачує податки, ані тих, хто збирає податки. Не влаштовує вона й тих наших людей, які отримують зарплати та пенсії з цих податків. Але надзвичайно важливо, щоб ми з вами досягли національної згоди в цьому питанні», – зазначив Глава держави.

Президент наголосив, що відбудова України після бойових дій – це складова справедливості.

«Ми маємо підняти з руїн територію, на яку зайшли російські окупанти після 24 лютого. Так само відновлюватимемо нормальність життя на території Донбасу й Криму, які були незаконно окуповані у 2014 році й за час, що минув, доведені окупантами до катастрофи», – розповів він.

У цьому контексті Володимир Зеленський закликав народних депутатів разом з урядом і Офісом Президента розробити законодавчу рамку щодо надання пріоритетної участі в проектах відбудови тим компаніям і бізнесам, які були в Україні або прийшли в нашу країну під час війни, або вийшли з російського ринку після початку повномасштабного вторгнення.

У контексті забезпечення справедливості Глава держави назвав створення трибуналу щодо злочину агресії, а також розробку та реалізацію міжнародного компенсаційного механізму.

«Жоден злочин окупантів в Україні не повинен залишитися без законного вироку», – наголосив він.

Володимир Зеленський також акцентував: мета щодо відновлення територіальної цілісності України йде поруч із метою звільнити всіх українців, яких утримують у російському полоні чи в тюрмах, а також усіх, хто був силою депортований з України. Президент нагадав, що за час після 24 лютого Україні вдалося звільнити з російського полону 1456 осіб, але попереду ще дуже багато роботи.

Крім того, за словами Глави держави, Україна має збрити так, щоб мільйони наших громадян, які знайшли прихисток від війни за кордоном, не стали біженцями, а захотіли повернутися додому.

«Ми маємо зробити так, що коли у світі бачитимуть наш синьо-жовтий український прапор, то знатимуть, що це і про свободу, і про людей, у яких є міцний дім і яким завжди допоможуть, хоч би що з ними сталося. Бо ми всі – українці», – резюмував Президент.

Глава держави також вручив присутньому в сесійній залі Верховної Ради командиру батареї HIMARS капітану Павлу Чернявському, який передав свою відзнаку «Хрест бойових заслуг» Президенту США Джозефу Байдену, спеціальний символ – Command Coin, який лідер Сполучених Штатів передав українському військовому у відповідь.

«Пане капітане! Павле! Маю віддати зараз Command Coin вам. Ще раз хочу подякувати Президенту Байдену, обом партіям Конгресу й кожній американській родині за історичну підтримку України, підтримку наших громадян», – сказав Володимир Зеленський.

Після виступу з Посланням Президент України вручив державні нагороди українським захисникам, які були запрошені до парламенту.

Зокрема, він вручив орден «Золота Зірка» Герою України підполковнику Володимиру Весніну, який з лютого до квітня з підвищеним ризиком для життя виконував бойові завдання з протиповітряної оборони. Він особисто очолював роботу бойової обслуги самохідної вогневої установки на посаді начальника зенітної ракетної обслуги, вів бойову роботу зі знищення повітряних цілей. Його розрахунок знищив 13 ворожих літальних апаратів противника. З квітня до вересня здійснював бойове керування зенітними ракетними обслугами та мобільними вогневими групами ПЗРК, які виконували бойові завдання з прикриття об’єктів інфраструктури Української держави.

Президент вручив «Золоту Зірку» майору Вадиму Ворошилову, який із першого дня повномасштабного вторгнення Росії здійснив 75 бойових вильотів. Майор виконує бойові завдання з перехоплення та знищення повітряних цілей. Так, 12 жовтня льотчик збив п'ять дронів-камікадзе Shahed-136. Під час знищення дрона над Вінниччиною неподалік літака розірвалася ракета, унаслідок чого він втратив керованість. За курсом була Вінниця. Вадим Ворошилов продовжив рух і, упевнившись у тому, що вивів літак у безпечну зону, здійснив катапультування.

З рук Глави держави орден отримав полковник Роман Качур, якому присвоєно звання Героя України. Він уміло та ефективно командує підпорядкованими підрозділами. Спланував і реалізував систему розвідувальних вогневих комплексів, що нині здійснюють успішну контрбатарейну боротьбу та артилерійську підтримку військ.

Вручено орден «Золота Зірка» також підполковнику Олексію Осипенку, який разом із підлеглими в лютому брав активну участь у знищенні колон російських загарбників на Харківському напрямку. У червні група гвардійців під керівництвом Олексія Осипенка зупинила спробу прориву противником української оборони. У результаті блискучої роботи гвардійців ворожа техніка була повністю розбита за 15 хвилин. Наприкінці червня після знищення ворожого опорного пункту та окупантів підполковник зазнав важких осколкових поранень унаслідок вибуху ворожої міни, проте продовжив прикривати групу з кулемета, даючи їй можливість зайняти вигідні позиції для оборони. Завдяки вчинку Олексія Осипенка група не зазнала втрат і змогла відбити атаку ворога.

Крім того, Володимир Зеленський вручив орден «Золота Зірка» дружині та дітям підполковника Андрія Літуна, якого удостоєно звання Героя України посмертно. У лютому підполковник брав активну участь у боях проти російських загарбників за міста Мелітополь і Токмак, знищуючи техніку й живу силу противника. На початку березня батальйон підполковника захищав від окупантів населений пункт Малі Щербаки Запорізької області. 6 березня батальйон Андрія Літуна вступив у бій із переважальними силами російських окупантів, підполковник ціною власного життя прикривав відхід підлеглих, чим забезпечив уникнення ще більших втрат серед особового складу підрозділу.

Орден також вручено рідним загиблого Героя України механіка-водія танкового взводу старшого солдата Віталія Пархомука. 8 березня, під час контрнаступу на сили окупантів із населеного пункту Наливайківка його танк знищив «Урал» та броньовану техніку противника. Унаслідок потрапляння у засідку ворога екіпаж танка зазнав вогню у відповідь. У результаті бою з переважальними силами противника старший солдат Віталій Пархомук загинув.

Президент передав орден матері старшого лейтенанта Романа Русника, якого удостоєно звання Героя України посмертно. На початку березня біля населеного пункту Кремінна Луганської області Роман Русник виявив ворожу ДРГ і силами одного відділення успішно знешкодив її. Після цього старший лейтенант залишився на її позиції з метою розвідки подальших дій противника. Проте ворог отримав інформацію, що його ДРГ ліквідована, та висунув підкріплення. Роман Русник вирішив залишитися й ціною власного життя прикривав відхід побратимів. Військовослужбовці, яким вдалося першими відступити, запросили вогневу підтримку, і наша бронегрупа, що прийшла на допомогу, знешкодила вороже угруповання.

Крім того, Глава держави вручив відзнаку Президента України «Хрест бойових заслуг» командиру артилерійського взводу лейтенанту Дмитру Магльованому, який під час звільнення населених пунктів на Запоріжжі активно знищував ворожу техніку та склади боєприпасів. Лейтенант своїми героїчними діями надихає особовий склад на якісне виконання поставлених завдань.

Відзнаку «Хрест бойових заслуг» отримали загалом четверо військовослужбовців Збройних Сил України.

Володимир Зеленський також вручив ордени та медалі військовослужбовцям ЗСУ, Національної гвардії, Державної прикордонної служби, Державної служби України з надзвичайних ситуацій, Національної поліції, Служби безпеки України, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації. Загалом нагороди з рук Президента отримали понад 30 військовослужбовців.