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Президент України вітає заяву голів МЗС «Великої сімки» щодо створення Кримської платформи

18 березня 2021 року - 10:56

Президент України Володимир Зеленський вітає заяву міністрів закордонних справ країн «Великої сімки» щодо підтримки територіальної цілісності України та створення Кримської платформи з метою деокупації півострова.

Глава держави зазначає, що на сьомий рік тимчасової окупації Криму голови МЗС країн G7 виступили із заявою про засудження російської агресії проти України та окупації Криму й міста Севастополя.

«Це справжній жест дружби – підтримати нашу ініціативу щодо створення міжнародної Кримської платформи для консолідації зусиль міжнародного співтовариства щодо Криму та припинення російської агресії. Україна рухається до миру», – сказав Володимир Зеленський.

Міністри закордонних справ G7 – Канади, Франції, Німеччини, Італії, Японії, Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії та Сполучених Штатів Америки і верховний представник Європейського Союзу у своїй заяві закликали Росію поважати свої міжнародні зобов'язання, дозволити доступ міжнародних спостерігачів та негайно звільнити всіх, кого несправедливо затримали. Вони також підтримали ініціативу України щодо створення міжнародної Кримської платформи для консолідації зусиль міжнародної спільноти щодо Криму.

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