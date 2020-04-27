Президент України Володимир Зеленський провів нараду з питань запобігання поширенню COVID-19

В Україні кількість хворих за добу досі перевищує кількість тих, хто одужав, а тому триває зростання кількості недужих на COVID-19. За минулу добу було зафіксовано 456 нових випадків, 111 осіб – одужали. Про це повідомили на щоденній селекторній нараді з питань запобігання поширенню коронавірусу, яку провів Президент Володимир Зеленський.

Усі 11 померлих за останню добу мали серйозні супутні захворювання, зокрема серцево-судинні, цукровий діабет, проблеми з легенями. Це ускладнило перебіг COVID-19 та призвело до смерті, пояснив на нараді міністр охорони здоров’я Максим Степанов. Він додав, що в середньому перебіг хвороби в Україні від моменту виявлення до негативного ПЛР-тесту, тобто одужання, триває 18-21 день.

Напередодні травневих свят Глава держави закликав МОЗ не зменшувати кількість тестувань у вихідні та святкові дні.

«У вихідні та свята кількість тестів має бути такою самою, як і в будні, аби на наступний день після свят ми не «губили» нових хворих, а опісля не отримували спалахи. Вчасне виявлення інфекції – це й допомога самому пацієнту, і запобігання поширенню хвороби. Цього року свята справді вимагають дотримання правил як від влади, так і від людей. Але це робиться лише для того, щоб ми всі могли радіти святам у наступні роки», – наголосив Володимир Зеленський.

Серед лідерів за захворюваністю на COVID-19 залишаються Чернівецька, Тернопільська області та місто Київ.