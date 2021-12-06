Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з Головою уряду Іспанії

У межах саміту Східного партнерства Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Головою уряду Королівства Іспанія Педро Санчесом.

Президент висловив високі очікування щодо активізації найближчим часом двостороннього українсько-іспанського співробітництва, зокрема з огляду на запланований на 2022 рік візит Голови уряду Іспанії в Україну.

«Радий відзначити, що Іспанія є одним з основних торговельних партнерів України у Європі», – зазначив Володимир Зеленський.

Співрозмовники обговорили подальшу співпрацю у перспективних напрямах двосторонньої взаємодії, зокрема у сферах енергетики, харчової переробки та розвитку інфраструктурних проектів.

Володимир Зеленський поінформував Педро Санчеса про нещодавні кроки України в напрямку європейської інтеграції та повідомив про очікування щодо підтримки з боку Іспанії європейської перспективи України на двосторонньому рівні.