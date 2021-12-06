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Виступ Президента на урочистих заходах з нагоди 30-ої річниці Збройних Сил України
Виступ Президента на урочистих заходах з нагоди 30-ої річниці Збройних Сил України

6 грудня 2021 року - 20:25

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Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з канцлером Австрії

15 грудня 2021 року - 23:19

Спільна заява глав держав/урядів «Асоційованого тріо» – Грузії, Республіки Молдова та України за підсумками 6-го Саміту «Східного партнерства»

15 грудня 2021 року - 22:54

Президент: На саміті Східного партнерства Україна здобула повну підтримку

15 грудня 2021 року - 22:41

Україна готова до роботи в Нормандському форматі, а також вітатиме більш активну роль США у припиненні війни на Донбасі – Володимир Зеленський

15 грудня 2021 року - 22:36

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Участь Президента України в шостому саміті Східного партнерства
Участь Президента України в шостому саміті Східного партнерства

15 грудня 2021 року - 13:47

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Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з Головою уряду Іспанії

15 грудня 2021 року - 22:03

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з Головою уряду Іспанії

У межах саміту Східного партнерства Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Головою уряду Королівства Іспанія Педро Санчесом.

Президент висловив високі очікування щодо активізації найближчим часом двостороннього українсько-іспанського співробітництва, зокрема з огляду на запланований на 2022 рік візит Голови уряду Іспанії в Україну.

«Радий відзначити, що Іспанія є одним з основних торговельних партнерів України у Європі», – зазначив Володимир Зеленський.

Співрозмовники обговорили подальшу співпрацю у перспективних напрямах двосторонньої взаємодії, зокрема у сферах енергетики, харчової переробки та розвитку інфраструктурних проектів.

Володимир Зеленський поінформував Педро Санчеса про нещодавні кроки України в напрямку європейської інтеграції та повідомив про очікування щодо підтримки з боку Іспанії європейської перспективи України на двосторонньому рівні.

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Участь Президента України в шостому саміті Східного партнерства

15 грудня 2021 року - 13:47
У Брюсселі відбулася тристороння зустріч Президента України Володимира Зеленського з Федеральним канцлером Німеччини Олафом Шольцом та Президентом Франції Еммануелем Макроном. Співрозмовники домовилися докласти всіх зусиль для досягнення реального прогресу у стабілізації ситуації на Донбасі та закликали російську сторону до відновлення конструктивної роботи в Нормандському форматі, 15 грудня 2021 року.
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