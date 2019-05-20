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Інавгураційна промова Президента України Володимира Зеленського

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Офіційний візит Президента України до Французької Республіки, 17 червня 2019 року
Офіційний візит Президента України до Французької Республіки, 17 червня 2019 року

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Президент України Володимир Зеленський у Парижі провів зустріч із флагманами французького бізнесу

17 червня 2019 року - 21:07

Під час офіційного візиту до Французької Республіки 17 червня Президент України Володимир Зеленський зустрівся з флагманами французького бізнесу. Глава держави обговорив конкретні проекти в Україні.

«Я зроблю все можливе, щоб ви знайшли місце на українському ринку», – запевнив Володимир Зеленський.

Зокрема, йдеться про запрошення на ринок великих французьких автомобільних компаній, масштабний проект електричної станції у Чорнобильській зоні, розширення мереж гіпермаркетів, логістичні та транспортні проекти.

Президент наголосив, що нова українська влада працюватиме над поліпшенням інвестиційного клімату та захистом бізнесу.

Водночас від французьких підприємців потрібні якісний товар, чесна конкуренція та локалізація, щоб в Україні були створені робочі місця, зазначив Глава держави.

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Офіційний візит Президента України до Французької Республіки, 17 червня 2019 року

17 червня 2019 року - 17:50
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