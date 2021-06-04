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Звернення Глави держави за результатами засідання Ради національної безпеки і оборони 4 червня
Звернення Глави держави за результатами засідання Ради національної безпеки і оборони 4 червня

4 червня 2021 року - 20:20

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Президент України Володимир Зеленський візьме участь у роботі Батумської міжнародної конференції

19 липня 2021 року - 07:12

19 липня 2021 року Володимир Зеленський здійснить робочий візит до Грузії з метою започаткування діяльності формату «Асоційованого тріо» України, Грузії та Молдови на рівні глав держав.

Лідери трьох країн підпишуть Декларацію саміту «Асоційованого тріо» та проведуть спільну зустріч з Президентом Європейської ради Шарлем Мішелем.

У межах візиту Глава Української держави також візьме участь у роботі Батумської міжнародної конференції разом з Президентом Грузії Саломе Зурабішвілі, Президентом Республіки Молдова Майєю Санду та Президентом Європейської ради.

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