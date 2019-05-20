19 червня Президент України Володимир Зеленський зустрівся з членами наглядової ради «Ялтинської європейської стратегії».

Глава держави ознайомив представників YES із ключовими пріоритетами його діяльності, серед яких – встановлення миру в Україні, захист її суверенітету та відновлення територіальної цілісності, проведення системних реформ, посилення обороноздатності держави, забезпечення умов успішного розвитку країни.

Президент також розповів про результати офіційних візитів до Франції та Німеччини. За його словами, основна увага під час переговорів приділялася припиненню війни на Донбасі та поверненню українських полонених, зокрема моряків.

Володимир Зеленський зауважив, що сьогодні відбудеться зустріч Тристоронньої контактної групи щодо мирного врегулювання. «Вірю, що не тільки наша сторона хоче досягнути миру найближчим часом», – додав він.

Президент повідомив, що у липні мають зустрітися зовнішньополітичні радники глав держав та урядів країн – учасниць Нормандського формату.

Він також акцентував увагу на необхідності відбудови інфраструктури Донбасу. Глава держави наголосив, що у вересні планується проведення інвестиційного форуму для відновлення регіону.

Також було обговорено питання проведення у вересні 2019-го чергової, 16-ї щорічної зустрічі «Ялтинської європейської стратегії».

«На жаль, поки що ця зустріч знову не відбудеться у Лівадійському палаці, але ми разом з вами сподіваємося на наше якомога швидше повернення до української Ялти», – заявив Президент.