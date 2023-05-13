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Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Папою Римським Франциском

13 травня 2023 року - 19:59

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Папою Римським Франциском

У межах офіційного візиту до Італійської Республіки та Ватикану Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Папою Франциском.

Під час зустрічі основну увагу Глава держави приділив припиненню російської військової агресії та відновленню миру.

«Чіткий і реалістичний алгоритм досягнення справедливого миру викладений в українській формулі миру», – заявив Володимир Зеленський.

Він попросив Папу Франциска всебічно сприяти реалізації формули миру, зокрема в питаннях продовольчої безпеки, звільнення полонених і депортованих осіб та відновлення справедливості.

«Оскільки війна триває на території України, мирний план може бути тільки українським», – зазначив Президент.

Володимир Зеленський закликав Його Святість до чіткого засудження військової агресії Росії проти України й наголосив, що не може бути рівності між жертвою та агресором.

Окремою темою зустрічі стали злочини Росії, пов’язані з викраденням і депортацією українських дітей до Російської Федерації. Глава Української держави закликав Ватикан приєднатися до зусиль України, спрямованих на повернення незаконно й примусово вивезених до Росії, де-факто викрадених, українських дітей.

Володимир Зеленський запросив Папу Франциска відвідати нашу країну, щоб підтримати молитвою всіх українців, які потерпають від російського терору й борються проти зла, яке прийшло на українську землю.

Президент також передав Його Святості картину «Втрата, 2022-58» авторства Олексія Ревіки, який народився в нині окупованому Росією Мелітополі Запорізької області. Ця картина є частиною серії «Червона лінія», що ілюструє події війни, які відбуваються зараз. Кожен твір серії – це червона лінія, яку перетнула Росія.

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Офіційний візит Президента України до Італії та Ватикану

13 травня 2023 року - 14:28
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