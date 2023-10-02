Президент України вручив погони українським військовим і правоохоронцям 

Президент України Володимир Зеленський присвоїв вищі військові та спеціальні звання і вручив погони військовослужбовцям сил оборони та правоохоронних органів України.

Глава держави подякував офіцерам за службу та ще раз привітав їх із Днем захисників і захисниць України, який уся країна відзначала 1 жовтня. Президент побажав військовослужбовцям та їхнім родинам міцного здоров’я.

«Бажаю всім нам якщо не найшвидшої, то точно потужної перемоги. Перемога – це найважливіше. Відбулося багато подій, чимало часу минуло, багато родин втратили близьких, воїни – побратимів. Ви знаєте, хто стояв поруч із вами всю цю війну, пліч-о-пліч. Саме перемоги вам бажаю, щоб не забувати всіх тих, хто віддав своє життя», – сказав Володимир Зеленський.

Президент вручив погони генерал-майора командувачу Сил підтримки Збройних Сил України Дмитру Герезі та іншим.

Погони бригадного генерала було вручено: начальнику Головного управління Служби безпеки України у м. Києві та Київській області Артему Бондаренку, начальнику штабу – заступнику командувача повітряного командування «Захід» Повітряних сил ЗСУ Олегу Захарчуку, начальнику центру воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України Анатолію Павліковському, начальнику Управління СБУ в Запорізькій області Олександру Пеліну, командувачу Національної гвардії України Олександру Півненку, начальнику 169-го навчального центру Сухопутних військ ЗСУ Михайлу Сидоренку, начальнику Центру спеціальних операцій боротьби з тероризмом, захисту учасників кримінального судочинства та працівників правоохоронних органів СБУ Євгенію Хмарі, першому заступнику начальника Центру спеціальних операцій боротьби з тероризмом, захисту учасників кримінального судочинства та працівників правоохоронних органів СБУ Олегу Федоріву та іншим.

Крім того, Глава держави вручив погони генерала поліції третього рангу начальнику Департаменту оперативної служби Національної поліції України Юрію Побідашу та начальнику Головного управління Національної поліції в Миколаївській області Сергію Шайхету.