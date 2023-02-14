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Президент України вшанував пам’ять воїнів, загиблих на території інших держав

15 лютого 2023 року - 09:29

Президент України вшанував пам’ять воїнів, загиблих на території інших держав

У День вшанування учасників бойових дій на території інших держав від імені Президента України Володимира Зеленського у Києві, на вулиці Лаврській, 17, встановлено кошик квітів до Меморіального комплексу пам’яті воїнів України, полеглим в Афганістані.

«Ми ніколи не забудемо наших земляків, які загинули на чужих землях у минулі десятиліття. Всі вони були нашими співвітчизниками, українцями. А ми своїх не забуваємо. І ніколи не залишаємо своїх», – зазначив Глава держави.

Президент також висловив повагу ветеранам локальних збройних конфліктів, які нині використовують свій досвід для захисту України від російських загарбників на полі бою або в інший спосіб активно допомагають обороні нашої держави.

Довідка. Указом Президента № 180 від 11 лютого 2004 року на підтримку ініціативи громадських організацій та з метою вшанування громадян України, які виконували військовий обов'язок на території інших держав, встановлено День вшанування учасників бойових дій на території інших держав. Цей пам’ятний день було приурочено до завершення виведення військ колишнього СРСР з Афганістану (15 лютого 1989 року).

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