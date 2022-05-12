Президент України: Якщо Росія хоче миру, вона має вивести свої війська з нашої землі

З огляду на всі ті злочини, які коїть російська армія на території України, українське суспільство не налаштоване на діалог з російською стороною, проте Президент Володимир Зеленський готовий продовжувати перемовини, щоб завершити війну, звільнити окуповані території та зберегти життя людей. Про це Глава держави заявив у інтерв’ю для проекту Porta a Porta італійського телеканалу Rai 1.

Як зазначив Володимир Зеленський, щодня в Україні звільняють від окупантів ті чи інші містечка, у яких виявляють сліди знущань, катувань та розстрілів мирного населення російськими військовими. Це зумовлює несприйняття українськими громадянами питання завершення війни шляхом перемовин.

«Однак я як Президент готовий говорити з Путіним, але тільки з ним. Без якихось його посередників. І на умовах діалогу, а не на умовах ультиматуму», – сказав він.

Коментуючи слова деяких європейських лідерів про те, що треба шукати підходи до Володимира Путіна, Глава Української держави наголосив, що пошук таких шляхів не має відбуватися ціною крові українців, тим паче коли Президент Росії не демонструє прагнення припинити війну.

«Ми шукаємо їх багато років, і сьогодні на цих шляхах трупи наших людей. І такі криваві шляхи до Путіна я знаходити не готовий», – зауважив Глава держави.

Володимир Зеленський акцентував: коли люди прагнуть владнати якісь конфлікти, вони шукають шляхи до діалогу. Однак з урахуванням того, що накоїла Росія, така розмова вже не є можливою.

«Тому сьогодні повинен бути прагматичний діалог. І потрібне бажання Росії. Тому що буде пізно. Ще один такий кривавий випадок, як це було в Бучі, Бородянці чи те, що відбувається в Маріуполі, – і терпіння в людей не буде. Бо люди не хочуть нічого пробачати», – заявив Президент.

Водночас він зауважив: якщо є хоча б найменший шанс для перемовин, ним треба скористатися.

«Ми розуміємо, що після кожної війни приходить мир, і навіть коли є один відсоток можливості діалогом закінчити війну, вирішити військовий конфлікт – треба за нього чіплятися», – зауважив Володимир Зеленський.

Відповідаючи на запитання, якого миру прагне Україна, Президент сказав: «Звичайних речей. Поваги до суверенітету. Поваги до територіальної цілісності. Поваги до традицій, народу, мови. Просто поваги до людей, суспільства й до незалежності нашої держави».

«Саме всі ці звичайні, нормальні речі порушила Російська Федерація. Потрібно їх відновити. Що таке відновити? Вивести свої війська з нашої землі. Наших військ на території РФ нема. Вивести свої війська, деокупувати наші домівки, наші села», – додав він.

Володимир Зеленський також наголосив, що не може бути компромісів щодо суверенітету й незалежності України.

«Однак на перемовинах ми готові говорити – принаймні вийдіть із тієї території, яку ви окупували, починаючи з 24 числа (24 лютого 2022 року. – Ред.). Так, на деяких наших тимчасово окупованих територіях ви, на жаль, продовжуватимете стояти. Але це перший зрозумілий крок, щоб про щось говорити. Давайте це зробимо», – сказав Глава держави.

Однак, за його словами, російська сторона не дає відповіді на ці пропозиції.

Крім того, Володимир Зеленський висловив переконання, що сьогодні діалог неможливий без жорсткої та сильної позиції іноземних партнерів щодо дій Росії, а також без оборонної підтримки України.

«Всі об’єднані в тому, що треба відновити територіальну цілісність України. Принаймні так мені говорять європейські лідери, США, Канада, Британія тощо. Я впевнений, коли йдеться про всім зрозумілі цінності, то ми всі об’єднані. Але без міцної реальної армії Україна за столом перемовин із Росією не буде сильною. А нам потрібна ця міцність. Для нас вона дуже важлива», – констатував Президент.