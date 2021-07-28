Президент України запросив Росію підписати декларацію Кримської платформи, яка засуджує анексію півострова

Президент України Володимир Зеленський запрошує Російську Федерацію приєднатися до Кримської платформи для спільного вироблення шляхів деокупації Криму та виправлення історичної помилки.

«Російська Федерація, яка, звісно, не брала участі в нашому саміті, але який так активно в Росії обговорювали, коментували, реагували – одним словом, яка була настільки активною, що склалося враження, ніби вона – повноцінний учасник Кримської платформи. І якщо цей майданчик так її цікавить, ми запрошуємо Росію приєднатися до Кримської платформи для спільного вироблення шляхів деокупації Криму та виправлення її історичної трагічної помилки», – сказав Володимир Зеленський під час завершального слова на інавгураційному саміті Кримської платформи в Києві.

«Я обіцяю, що в декларації саміту, яка засуджує окупацію Криму, завжди буде рядок для підпису представника Російської Федерації. Думаю, що, найімовірніше, цей підпис буде останнім на останньому саміті Кримської платформи в Ялті», – додав Глава держави.

Президент також подякував усім учасникам першого саміту Кримської платформи.

«Це щонайменше 46 доказів того, що наш світ не перейшов у формат «кожен – сам за себе». Що він і надалі об’єднуватиметься проти несправедливості, що він був, є й буде на боці України – тобто на боці правди, на боці принципів міжнародного права. Це важливо не тільки для нас, а й для всіх кримчан, які з кожним роком дедалі більше розуміють, що їх обманули, використали і що вони потрібні Росії як склад для зберігання зброї», – зазначив Володимир Зеленський.

За словами Глави держави, спільна Декларація учасників Міжнародної Кримської платформи чітко фіксує невизнання незаконної анексії Криму Росією, зобов’язання розглянути запровадження додаткових політичних, дипломатичних та обмежувальних санкцій щодо Росії у разі подальшої агресії, об’єднання зусиль усіх країн – учасниць ініціативи задля зміцнення безпеки й стабільності в Чорноморському регіоні.

«Уперше на міжнародному рівні Росію визнано державою-окупантом, і відповідно до норм міжнародного гуманітарного права вона має негайно припинити порушення прав людини на тимчасово окупованому півострові Крим та забезпечити вже зараз безперешкодний доступ до Криму для міжнародних гуманітарних і правозахисних організацій», – повідомив Президент.

Крім того, за його словами, у кожній країні буде визначено відповідального високопосадовця для подальшої співпраці з новоствореним офісом Кримської платформи.

«Хочу наголосити: декларація відкрита для приєднання інших держав, інших міжнародних організацій. Я впевнений, дуже багато з них приєднаються до нас уже незабаром. Дякую, що сьогодні ви – разом з українцями, що ви сьогодні – разом з Україною. Ми ніколи про це не забудемо. Ми віримо в наш спільний успіх», – резюмував Президент.